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3架F-16V飛抵志航！飛官比「21」手勢 傳女飛官陳怡慈駕6731號機
第二批F-16V戰機今（8）日上午11時許正式飛抵台東志航基地！我國向美國採購的F-16C／D Block 70戰機，第二批共3架單座型新機，機號分別為6729、6731及6732號，順利完成返台航程。值得注意的是，戰機降落後，飛官特別比出「21」手勢，展現所屬中隊的精神與傳承，其中編號6731號機，據傳由女飛官陳怡慈駕駛，成為此次新機抵台另一個焦點。
據了解，執行此次任務的飛官隸屬空軍嘉義第21作戰隊，素有「正氣中隊」之稱，前身為空軍第21中隊。該隊也是空軍F-16戰機換裝訓練的重要單位，負責培訓F-16飛行員。飛官降落後比出21手勢，呼應中隊番號，也為這次戰機返台增添象徵意義。
另有消息指出，6731號機據傳由女飛官陳怡慈駕駛，女性飛行員參與新機返台任務，也讓這次抵達畫面多了女性空軍飛官的英姿。陳怡慈過去曾因參與空軍春節戰備操演受到媒體關注，此次再度成為軍事迷關注焦點。相關資訊仍有待空軍進一步證實。
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