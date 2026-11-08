快到了！第二批F-16V今抵志航基地 航迷守候搶拍

第二批F-16V戰機預計今上午飛抵台東志航基地，消息再度吸引軍事迷與航空迷關注。儘管首批戰機抵達的熱潮已過，航迷熱情依舊不減，趁著台東天氣晴朗，不少人早早就在基地外圍選好位置、架起相機，耐心守候，期待捕捉戰機抵達的精彩畫面，基地內也同步進行相關迎接準備。

今天上午台東天氣相當不錯，陽光普照、視野良好，對航空攝影愛好者而言，正是拍攝軍機的好時機。基地周邊已有航迷帶著長焦鏡頭及專業攝影設備到場，尋找最佳拍攝角度，有人不時抬頭觀察天空，也有人隨時調整相機設定，希望在戰機通過時，能拍下最理想的畫面。

航迷強森表示，這次預計有3架F-16V戰機飛抵志航基地，對喜歡拍攝軍機的航迷來說，一次有3架戰機可以拍攝，機會相對增加，也讓大家更加期待，希望能捕捉不同角度的精彩畫面。

也有人透過網路飛機追蹤平台Flightradar24掌握航機動態，希望即時了解飛機行蹤，掌握最佳拍攝時機，形成實地守候與網路追蹤同步進行的有趣景象。

F-16V戰機動態向來受到軍事迷關注，這次第二批戰機預計抵達台東，基地內外也為迎接戰機進行相關準備。儘管並非首次迎接新機，仍吸引不少航迷專程前往基地外圍守候，大家把握難得的好天氣，期待戰機現身天空的那一刻，為這次拍攝行程留下精彩紀錄。