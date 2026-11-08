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美智庫：共軍可能正在台海軍演 但未公布

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
共軍去年底舉行「正義使命─2025」演習。 圖／截自東部戰區視頻
共軍去年底舉行「正義使命─2025」演習。 圖／截自東部戰區視頻

台灣九合一選舉登場前三周，美智庫美國企業研究所（ＡＥＩ）與戰爭研究所（ＩＳＷ）六日發布「中國與台灣情勢更新」報告，稱共軍可能正舉行一場未對外公布的大規模軍演，在台灣周邊與西太平洋部署兵力，模擬包圍與孤立台灣，展示能在衝突中切斷台灣對外的海空聯繫，藉此削弱台灣抵抗中共入侵的信心。

報告說，此次參與艦艇數量與部署範圍超越共軍去年底環台軍演正義使命–二○二五。東部、北部及南部三個戰區四個水面作戰群部署第一島鏈以外，可能代表共軍試圖協調三個沿海戰區的主要水面作戰艦艇，執行單一遠海作戰。

此外，共軍海軍主力艦艇部署於關島與台灣之間的西太平洋，海軍與海警聯合兵力則在較貼近台灣的內圈進行包圍。這兩點延續以往共軍以往演習的模式，去年四月的海峽雷霆–二○二五Ａ就曾對台實施內圈包圍，同時有一支航艦打擊群在台灣與關島間活動。

北京通常會宣布對台大規模軍演並為其命名，過去四次演習皆如此，但北京迄今未宣布演習，目的可能是營造隨時能孤立台灣的印象。

國安會秘書長吳釗燮十一月三日則在社群媒體Ｘ上發文，大陸目前在西太平洋部署一百艘艦艇，並強調台灣不會挑釁，但也不會屈服於任何壓力。

近期美國與盟友也在印太地區舉行聯演，如十月十九日至廿九日的美日利劍聯合演習，澳洲、菲律賓派員參與；十一月五日至十二日正進行美日印澳馬拉巴爾海上聯演。

共軍 軍演 艦艇 台海 印太 台灣

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