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與共艦高強度對峙…海巡官警怨加給不夠 海巡署：已編列相關預算

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
疑似基層官警上網貼文表示，近年海巡工作量、業務範圍、勤務強度不斷增加，但勤務加給的調整幅度與基層期待有落差。圖/海巡署提供
疑似基層官警上網貼文表示，近年海巡工作量、業務範圍、勤務強度不斷增加，但勤務加給的調整幅度與基層期待有落差。圖/海巡署提供

臉書粉專「靠北海巡」有疑似基層官警貼文表示，近年海巡工作量、業務範圍、勤務強度不斷增加，但勤務加給的調整幅度與基層期待有落差。海巡署回應，明年度已編列相關預算，全力落實海巡6項職務加給方案。

這篇「靠北海巡」貼文（https://www.facebook.com/share/p/18jVzPDG23/?mibextid=wwXIfr）以「海巡基層心聲」為名貼文表示，海巡過去並沒有面對中共灰色地帶侵擾勤務；也沒有現在這麼多預置點與高強度海上對峙任務。過去8小時的海勤任務，現在變成10小時，甚至幾乎常態性12小時。遇到專案勤務，30小時也不是沒有。

貼文表示，近期相關勤務加給的調整幅度與基層期待有落差，連一個明確、完整的金額都沒有清楚交代。海巡的戰略地位提高了，但基層的待遇跟上了嗎？

貼文指出，在中共灰色地帶侵擾日益頻繁的情況下，政府逐漸仰賴海巡這支行政武裝力量。海巡的戰略地位越來越重要，長官也終於有更多發言權。海巡署從過去一個爹不疼、娘不愛的機關，逐漸成為行政院體系中，面對兩岸情勢時具有高度存在感的單位。

貼文表示，近幾年，工作量越來越多，業務範圍越來越廣，巡邏里程越跑越遠，勤務強度不斷增加。但海勤加給已經超過30年沒有調整。近期相關勤務加給的調整幅度與基層期待有落差，連一個明確、完整的金額都沒有清楚交代海巡的戰略地位提高了，基層的待遇跟上了嗎？

對此，海巡署表示，明年度已編列相關預算全力落實海巡6項職務加給方案，包含提升「海上職務加給」、「海上船舶約聘僱船務人員近海及遠洋薪點折合率」、「查緝人員警勤加給」及「文職人員危險職務加給」，並新增「海巡人員監偵職務加給」及「海巡特勤部隊加給」，以實質改善第一線人員待遇。

海巡署 中共

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