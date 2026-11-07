第二批返國F-16 Block70戰機 明將飛抵台東志航基地

我國向美採購F-16C/D Block70戰機，軍方透露，第二批返國的3架單座戰機，預計將在明天飛抵台東志航基地。

我國向美採購、甫自洛克希德‧馬丁公司南卡羅來納州格林威爾工廠出廠的編號6729、6731及6732等3架單座型F-16C Block70戰機，本月3日飛抵德州，並於5日飛抵夏威夷希肯空軍基地，台北時間昨日清晨由夏威夷出發飛往關島，預計明天上午將由關島起飛，預計中午左右可抵達台東志航基地。

國軍首批返國F-16戰機是8月下旬由南卡啟程返台，8月21日抵達夏威夷後滯留當地超過一個月，最後在10月2日飛抵台灣。此次飛渡行程前後約一周，顯示飛機狀況應該較前次已有改善。

國防部長顧立雄先前針對首批回國的兩架F-16戰機曾表示，後續新機都陸續在生產線上組裝，「今年底前不會只交兩架」，後續交機期程會再與美方專案辦公室協調。對於第二批新機返國，顧立雄多次表示，時間明確之後會再向外界報告。