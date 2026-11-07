民國97年次役男注意 內政部籲快申報：兵籍調查15日截止

內政部今提醒，民國97年次役男兵籍調查網路申報至11月15日截止，役男接獲戶籍地鄉、鎮、市、區公所通知後，應至內政部役政司「兵籍調查線上申報系統」完成申報，以利建立兵籍資料，作為後續徵兵作業依據。

內政部表示，兵籍調查是徵兵處理的首要步驟，調查內容包括個人基本資料、民間專長、教育程度及升學意願、宗教及健康情形、徵兵處理通報人、語言專長與家屬資料等。正確的兵籍調查資料可幫助排定後續徵兵處理程序，以利役男就學、就業規畫。

內政部指出，徵兵及齡男子依公所書面通知，可透過親自或委託代理人前往指定地點、臨櫃、傳真、郵寄、電子郵件及網路線上申報等方式完成調查，其中網路申報不受時間、地點限制。

內政部表示，除兵籍調查外，役男也可透過內政部役政司全球資訊網申請與查詢短期出境、體檢資訊、出境就學、優先入營、延緩入營等徵兵作業資訊。