馬防部雲台操演模擬敵軍進犯 綿密火網無畏風雨

馬祖防衛指揮部今天晚間舉行雲台操演，模擬敵軍從海空分進，協同在地協力者，於天候不佳的夜間突擊。官兵無畏風雨，展現平時訓練成果，在馬祖天空中交織強大綿密火網，殲滅敵軍。

為驗證部隊防衛作戰能力，馬祖防衛指揮部於今天晚間，在南竿舉行115年第4季雲台操演。馬防部於操演現場說明，模擬敵軍結合海上、空中兵力，以及在地協力者，於夜間突然攻擊防區。

根據說明，參演官兵依據想定狀況，共分5科目展開操演，並整合建制武器、無人機、部隊覺知應用套件（TAK）及聯合火力，採分區異地射擊方式遂行戰鬥，驗證部隊指揮管制、火力協調及臨機應變能力，能保衛國之北疆的馬祖空、海域。

馬防部說，操演秉持因地制宜、量地用兵，考量馬祖地理環境及防衛作戰特性，並結合台澎防衛作戰整體構想，運用無人機監偵空、海域敵情動態，透過TAK即時傳遞目標位置、友軍動態及戰場情資，協助指揮官掌握戰場態勢，提升指揮管制與情資整合效能。

操演現場，馬防部以各式建制武器與聯合火力，在夜空中交織出綿密防護火網，並依序遂行偵蒐、目標識別、火力分配、打擊等作為，針對敵軍空中及海上目標射擊。參演單位均依令完成接戰程序，透過數位化及多層次火力協同運用，展現部隊整合偵蒐與打擊能量的訓練成效。

馬祖防衛指揮部指揮官尹昌榮現場表示，官兵面臨東北季風增強與氣溫驟降，仍無畏風雨模擬共軍來犯，並以強大火力殲滅敵人。透過雲台操演，驗證官兵於惡劣天候、夜間作戰，及數位化指揮管制與聯合火力協同能力。未來馬防部將落實獨立作戰，同島一命精神，展現守護馬祖與台灣的決心。