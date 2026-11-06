快訊

不給韓廠賺了？傳台積電考慮進軍先進記憶體晶片 可能建新廠或收購

幸運兒是你嗎？大樂透1.84億頭獎一注獨得 獎落這縣市

整理包／日本退稅新制好難！4大平台怎麼選、退現金還是信用卡？一文看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

馬防部雲台操演模擬敵軍進犯 綿密火網無畏風雨

中央社／ 連江縣6日電
陸軍馬祖防衛指揮部6日在南竿鄉舉行115年第4季雲台操演。馬防部說明，官兵不畏東北季風與不良天候，整合建制武器、無人機、部隊覺知應用套件（TAK）及聯合火力，分5科目操演，展現平時訓練成果。 （民眾提供）中央社
陸軍馬祖防衛指揮部6日在南竿鄉舉行115年第4季雲台操演。馬防部說明，官兵不畏東北季風與不良天候，整合建制武器、無人機、部隊覺知應用套件（TAK）及聯合火力，分5科目操演，展現平時訓練成果。 （民眾提供）中央社

馬祖防衛指揮部今天晚間舉行雲台操演，模擬敵軍從海空分進，協同在地協力者，於天候不佳的夜間突擊。官兵無畏風雨，展現平時訓練成果，在馬祖天空中交織強大綿密火網，殲滅敵軍。

為驗證部隊防衛作戰能力，馬祖防衛指揮部於今天晚間，在南竿舉行115年第4季雲台操演。馬防部於操演現場說明，模擬敵軍結合海上、空中兵力，以及在地協力者，於夜間突然攻擊防區。

根據說明，參演官兵依據想定狀況，共分5科目展開操演，並整合建制武器、無人機、部隊覺知應用套件（TAK）及聯合火力，採分區異地射擊方式遂行戰鬥，驗證部隊指揮管制、火力協調及臨機應變能力，能保衛國之北疆的馬祖空、海域。

馬防部說，操演秉持因地制宜、量地用兵，考量馬祖地理環境及防衛作戰特性，並結合台澎防衛作戰整體構想，運用無人機監偵空、海域敵情動態，透過TAK即時傳遞目標位置、友軍動態及戰場情資，協助指揮官掌握戰場態勢，提升指揮管制與情資整合效能。

操演現場，馬防部以各式建制武器與聯合火力，在夜空中交織出綿密防護火網，並依序遂行偵蒐、目標識別、火力分配、打擊等作為，針對敵軍空中及海上目標射擊。參演單位均依令完成接戰程序，透過數位化及多層次火力協同運用，展現部隊整合偵蒐與打擊能量的訓練成效。

馬祖防衛指揮部指揮官尹昌榮現場表示，官兵面臨東北季風增強與氣溫驟降，仍無畏風雨模擬共軍來犯，並以強大火力殲滅敵人。透過雲台操演，驗證官兵於惡劣天候、夜間作戰，及數位化指揮管制與聯合火力協同能力。未來馬防部將落實獨立作戰，同島一命精神，展現守護馬祖與台灣的決心。

無人機 南竿 馬祖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

肩負全台防空重責…空軍防空部指揮官劉孝堂月底退伍 接任者受矚目

福建艦服役滿一年 大陸軍事專家評論：｢最理想母港在台灣｣

國際小學堂／星鏈主導俄烏戰場 改變用兵型態

模擬客機迫降微風運河斷成兩截 新北市結合警消醫療聯手空難救援演習

相關新聞

馬防部雲台操演模擬敵軍進犯 綿密火網無畏風雨

馬祖防衛指揮部今天晚間舉行雲台操演，模擬敵軍從海空分進，協同在地協力者，於天候不佳的夜間突擊。官兵無畏風雨，展現平時訓練...

肩負全台防空重責…空軍防空部指揮官劉孝堂月底退伍 接任者受矚目

負責指揮全台愛國者、天弓防空飛彈以及源頭打擊雄昇飛彈等系統的空軍防空暨飛彈指揮部指揮官劉孝堂中將，即將在本月底屆齡退伍，由於攸關全台空防以及推動「台灣之盾」計畫，這個重要職務，將由誰來接任備受矚目。

影／國軍「軍卡之戰」號角響起？ 尚缺防護力最後一塊拼圖

依照國防部116年預算將計劃汰除使用已久，評價不佳的中型戰術輪車（俗稱中戰）。日前有國內代理業者主動發表軍規卡車，劍指明年2434輛需求的四輪載重車輛，與401輛特種載重車採購案。

陸軍玄捷電戰車投入實兵對抗 近50億裝備野戰本領驗收

陸軍陸勝2號演習首次將耗資近50億元的玄捷機動電戰車，推上實兵對抗舞台，驗證能否干擾564旅跳頻通訊。號稱具備50公里偵蒐，20公里反制能力的電戰裝備，面對不斷變換頻率的野戰通訊，究竟能發揮多少實戰效能。 陸勝2號演習過程，陸軍偵蒐與干擾機動電戰車組在269旅驗證干擾564旅無線電跳頻通訊效果，據了解，國軍七個主要機動打擊聯兵旅，各部署一至兩個車組干擾敵軍VHF無線電跳頻通訊系統。外傳玄捷車組與資通電軍的磐石偵擾車系出同門，後者干擾距離較遠，玄捷專案原作為磐石車組的二代精進規畫，因性能無法突破，分撥陸軍使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。