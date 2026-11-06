肩負全台防空重責…空軍防空部指揮官劉孝堂月底退伍 接任者受矚目

負責指揮全台愛國者、天弓防空飛彈以及源頭打擊雄昇飛彈等系統的空軍防空暨飛彈指揮部指揮官劉孝堂中將，即將在本月底屆齡退伍，由於攸關全台空防以及推動「台灣之盾」計畫，這個重要職務，將由誰來接任備受矚目。

劉孝堂畢業於空軍官校77年班，曾擔任空軍防空砲兵指揮部參謀長與副指揮官，之後升任少將編階的空軍防空砲兵指揮官，率領全台防空部官兵，守護台灣領空安全。

劉孝堂此後陸續擔任國防大學空軍指參學院院長及參謀本部作戰及計畫次長室防空資戰處處長，掌握國軍戰備計畫與資戰戰略重要職務。

2020年1月劉孝堂陪同已故參謀總長沈一鳴視察部隊途中，搭乘的黑鷹直升機不幸撞山失事，劉孝堂身負重傷，仍在第一時間回傳現場狀況並聯繫求援，成為這場空難中5名幸運生還者之一。

2022年劉孝堂晉升中將，再度接掌負責台灣防空重任的防空暨飛彈指揮部。任內除了陸續接裝國產新型飛彈外，並與美方推動愛國者三型飛彈部隊遠赴第二島鏈帛琉進行實彈鑑測，創下攔截率滿分的優異紀錄。

由於防空部統領著全台灣愛國者、天弓飛彈以及負責源頭反制的雄昇飛彈系統，現役數量規模估計早就超過1000枚。同時也肩負未來「台灣之盾」的自動化防空接戰系統整合任務，劉孝堂月底退伍後，接替人選究竟由飛行兵科或防空體系出身的將領接任，備受關注。