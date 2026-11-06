影／國軍「軍卡之戰」號角響起？ 尚缺防護力最後一塊拼圖

依照國防部116年預算將計劃汰除使用已久，評價不佳的中型戰術輪車（俗稱中戰）。日前有國內代理業者主動發表軍規卡車，劍指明年2434輛需求的四輪載重車輛，與401輛特種載重車採購案。

業者表示，目前引進的奧製德國廠牌四輪載重車，除解決現有中型戰術輪車的後勤問題，也已獲得德國與奧地利的輸出許可，計劃將以整車形式輸入，預期可為國軍部隊提供更為舒適且模組化的彈性運輸效益，未來更計劃引進八輪載重車，期待能脫穎而出成為國軍下一代的特種載重車輛。

但對於記者針對防護能力部分的詢問，業者表示，目前受限國際情勢，德國原廠並未許可輸出此型車的裝甲版本，但防彈座艙已由西班牙的合作廠商研製完成，屆時國軍有需求時亦可同時輸入。