顧立雄證實第2批3架F-16V blk70 近期抵台

空軍對美採購66架F-16V（blk70）戰機，知情人士表示，第2批3架戰機將依循首批戰機路線，經夏威夷、關島飛返台東志航空軍基地。國防部長顧立雄今天表示，確實近期就會抵台，確切時間會再跟大家報告。

空軍以「鳳翔專案」為代號，斥資新台幣2472億2883萬元、以109年至115年的持續性預算，籌購全新66架F-16V（blk70）戰機，首批2架單座機已於10月2日飛抵台東志航空軍基地。

近日有軍事迷拍攝到3架F-16V戰機從美國洛馬公司工廠起飛前往德州，有知情人士表示，這3架戰機為空軍對美軍購的戰機，後續將循首批戰機路線，經夏威夷、關島飛返台東志航空軍基地。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰率各部會首長列席進行施政報告並備詢。顧立雄上午會前受訪表示，確實近期就會抵台，確切的時間，國防部確定之後會再跟大家報告。