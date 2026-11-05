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國家軍事博物館秀工程進度 墜落炸彈造型燈迎賓
國家軍事博物館籌備處5日透過臉書粉專貼文表示，博物館建築工程進度已達98.923％，除主體工程持續推進外，文物整飭、專業庫房及展廳施工圖說審核、資訊設備測試等作業也同步進行，並已於10月完成階段性工項查驗，持續朝明年底開館目標穩定邁進。貼文內容並指出館內吊燈，是墜落貌的炸彈造型，令人感受戰地氣氛。
貼文指出，國家軍事博物館建築工程進度已達98.923%，除博物館的主體工程，後續展示內容的文物整飭、專業庫房與展廳施工圖說審核、資訊設備測試作業，正積極，10月已完成階段性的工項查驗，持續往明年底開館目標穩定邁進。
貼文同時展示國家軍事博物館入口影像，有金屬鋁板雨遮搭配硬底子花崗石材地磚；2樓服務大廳、迎賓長廊天花板下懸吊著建築師劉培森的特製炸彈造型燈。
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