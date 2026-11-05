傳授權在台生產梭魚飛彈計畫告吹 中科院不鬆口稱：純屬臆測

透過與在台活躍的美國國防科技新創公司Anduril合作，中科院去年曾宣稱可望在台生產「陸射梭魚500M」（SLB-500M）低成本巡弋飛彈。但傳聞指稱，由於該型飛彈已被美軍正式納入制式裝備，與台灣合作生產備忘錄已告吹。中科院今（5）日表示，傳聞純屬臆測。

外電今年5月間報導，美國戰爭部宣布，與5家國防工業達成協議，將在3年內採購上萬枚低成本巡弋飛彈與極音速武器，並透過全新採購制度與新創公司高效生產動能，快速滿足美軍所需遠距打擊火力，其中包括Anduril每年交付至少1000枚「陸射梭魚500M」（SLB-500M），而我中科院曾就這型飛彈，與該廠簽定合作生產備忘錄。

Anduril曾和中科院將在去年台北國際航太暨國防工業展，共同簽署合作備忘錄。中科院當時曾公開表示，Anduril開發的「梭魚-500」低成本巡弋飛彈，可在台灣建立武器產線，目標是將每枚單價壓在650萬台幣內。當時展場特別展示此款彈藥模型。當時已知美軍正在測試此型彈種。

但最新消息指稱，美軍現已正式將Anduril研發的「梭魚」（Barracuda）系列低成本巡弋飛彈列為制式裝備，編號為AGM-189，因而受美方出口管制，將無法再以商售形式合作，不讓台灣取得自行產製的技術。意謂未來只能透過軍售管道申請取得。

中科院與Anduril簽署備忘錄的合作項目，還包括LATTICE開放式AI指管智慧決策平台與DIVE-LD水下無人載具。由於美國川普政府在美期中選舉大敗，相關軍備生產合作與軍售案會否受到影響？外界關注中。

對於外傳中科院與Anduril在台產製「梭魚」飛彈告吹傳聞，中科院今（5）日表示，純屬臆測。官員說，中科院與Anduril簽署的僅是合作備忘錄，並非正式契約，對方沒有「毀約」的問題，全案仍在積極洽談中。