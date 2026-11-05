海巡節表揚20模範人員 張惇涵：網路海巡能下線、真海巡全年無休

「網路上的海巡是在巡留言，真正的海巡是在守護每一個人的國家安全。」海巡署今天提前舉辦「118海巡節」慶祝暨表揚典禮，表揚20名模範海巡人員及7個模範單位。行政院秘書長張惇涵致詞時，幽默地以網路流行的海巡文化比喻，指出網路海巡隨時可以下線，真正的海巡卻全年無休、24小時在線；海委會主委管碧玲也強調「海巡在，主權就在」，肯定海巡同仁守護國安、治安及平安的付出。

海巡署今天下午在台北市文山區鎮海樓舉辦海巡節慶祝暨表揚活動，由張惇涵代表行政院長卓榮泰出席，管碧玲、海巡署長張忠龍等人也到場。每年11月8日是海巡節，日期呼應海巡118服務專線，今年提前於5日舉辦表揚活動，感謝海巡人員長年在第一線執勤。

張惇涵致詞時說，從國家的藍色海疆到無遠弗屆的網路，海巡已成為網路流行文化，但兩者最大的不同，是網路海巡可以隨時下線，真正的海巡卻必須24小時在線。他說，118對一般民眾而言是一通求救電話，對海巡人員卻是一份責任與使命，當其他人在家團聚，海巡同仁仍須冒著風浪出勤，「別人避風浪，我們迎風浪」，感謝海巡人員全年守護國人安全。

管碧玲表示，台灣周邊海域近年並不平靜，中國海警船不斷透過常態化編隊巡查，企圖製造擁有海域管轄權的假象，科研船也頻繁以科學研究名義進入周邊海域活動。海巡同仁持續監控、廣播警告及依法驅離，堅守海域安全，向國人展現「海巡在，主權就在」的決心。

海委會今天上午也在行政院會提出海巡施政成果報告，統計今年迄今已查處及驅離中國船舶618艘次、查獲毒品約1萬2901公斤，並執行救生271人次、救難136人次；今年也曾查獲近十年內陸最大宗大麻案件，以及高階半導體、AI伺服器非法出口案件。

管碧玲指出，海巡人員除面對中國灰色地帶侵擾，也肩負查緝毒品、走私及海上救難任務，尤其遇上強風惡浪，仍須冒險搶救遇難民眾。張惇涵則表示，政府除持續強化艦艇、雷達及無人機等裝備，也已核定調整海巡相關職務加給，共增加9項待遇，讓海巡人員的付出不只有掌聲，也有制度上的保障。

張惇涵也感謝海巡眷屬長期支持，表示每當聽見海巡艦艇廣播，要求未經許可進入我國水域的船舶離開，就能感受到海巡維護國家主權的決心，強調「國家以海巡為傲」，也祝福所有海巡人員平安出勤、平安返航。

海巡署今天舉辦海巡節慶祝活動，並表揚優秀海巡人員，圖為海委會主委管碧玲。記者廖炳棋／攝影

海巡署今天舉辦海巡節慶祝活動，並表揚優秀海巡人員，圖為行政院秘書長張惇涵。記者廖炳棋／攝影