軍博館：工程進度達98.9% 往116年底開館目標邁進

國家軍事博物館籌備處今天表示，目前建築工程進度達98.923%，攸關後續展示內容的文物整理、專業庫房與展廳施工圖說審核、資訊設備測試作業，如火如荼進行中，並在10月完成階段性工項查驗，持續往明年底開館目標穩定邁進。

針對國家軍事博物館的工程進度，軍博館籌備處下午在臉書粉絲團表示，扣掉10月底的颱風假，目前建築工程進度已經來到98.923%。

軍博館籌備處指出，除了博物館的主體工程，攸關後續展示內容的文物整理、專業庫房與展廳施工圖說審核、資訊設備測試作業，也正如火如荼進行中，並且在10月完成階段性的工項查驗，持續往明年底開館目標穩定邁進。

國家軍事博物館共7層樓，預計明年開館，陳展內容橫跨古今，包括被稱為「金門之熊」的M5A1輕戰車、鷹式飛彈指揮所、OH-13直升機等大型儎台，常設展廳也大量運用投影及科技輔助，打造沉浸式體驗。

軍博館籌備處曾指出，博物館建築配置汲取孫子兵法中「圍合」與「虛實對比」的戰略思想，以一座挑高30米明亮中庭為核心，貫穿各樓層垂直視野，營造出開闊通透的磅礴氣勢，民眾一進入挑高、可遠眺基隆河景大廳，及行經兩側以樂儀隊意象裝置塑造的迎賓長廊時，即可感受國軍的威儀與現代美學。