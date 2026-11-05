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美期中選舉影響對台軍售？顧立雄：國防部將持續與美方密切聯繫
針對美國期中選舉民主黨拿下參、眾兩院，是否影響總額140億美元的對台軍售案，國防部長顧立雄上午在立法院財政委員會列席說明，受訪時表示美國國會跨黨派一向支持台灣增強防衛力量，國防部將持續與美方密切聯繫，確保相關軍售按計畫進行。
顧立雄強調美國國會跨黨派一向支持台灣增強防衛力量，我們也會持續跟這些國會議員進行溝通，同時跟美國戰爭部持續保持密切的聯繫，來確保我們相關軍售都能夠如計畫來進行。
對於就讀國防醫學院期間遭性侵，校方歷經8年重新召開性平會認定成立，卻僅對行為人記兩大過、未開除學籍，並質疑校方延誤調查、處理失職。顧立雄表示案件已起訴，司法程序仍在進行中，被申訴人已遭暫停醫師職務。
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