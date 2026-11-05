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不擔心美選結果影響軍售 顧立雄：美國會跨黨派一向支持增台防衛力量
美國期中選舉落幕，共和黨大敗，外界關注美國對台軍售會不會有變化？國防部長顧立雄表示，美國國會向來支持對台增強防衛力量，將會持續與美國國會議員進行溝通，也會與美國國防部保持密切聯繫，確保相關軍售可以落實。
立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查115年度中央政府總預算追加預算案。
媒體詢問，美國期中選舉落幕，對台軍售是否出現變化？顧立雄表示，美國國會跨黨派一向都會支持對台增強防衛力量，他們將會持續與美國國會議員進行溝通，也會與美國國防部保持密切聯繫，確保相關軍售可以落實。
另外國防醫學院日前傳出性侵案件，加害者僅被記過未被開除學籍，顧立雄表示，就他初步了解，該案進入司法程序已經在起訴當中，那位被申訴者已經被暫停醫師職務，相關程序還在進行了解與處理。
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