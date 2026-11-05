德製軍卡獲出口許可 爭取國軍新一代載重車大訂單

國防部116年度預算書中明列，以「新式載重車」之名，採購2434輛卡車。全案總金額233億餘元，分六年編列，是國軍有史以來，最大一筆購買運輸車輛的標案。

國軍現役的卡車，是由三陽汽車贏得標案的「中型戰術輪車」，2006年開始服役，使用美商萬國（International）7400系列卡車底盤。藉著政府在美方要求下大舉提升國防預算，國防部因此從明年起，大舉推動車輛汰舊換新計畫，除了「新式載重車」，還有預計取代輕型戰術輪車（吉普車）與悍馬車的「輕型越野戰術輪車」4547輛、「新型運輸裝備車輛」8x8重型卡車401輛。

這筆龐大商機，自然讓車輛業者摩拳擦掌：至懋汽車4日宣布，已經獲得德國政府輸出許可，引進德國萊茵金屬曼恩軍用車輛公司（RMMV）的TGM-MIL 4x4軍用卡車，各項設計符合「好開、好用、安全」的條件，可執行物資補給、貨櫃運輸及拖救等任務，積極爭取國軍未來採購訂單。

陸軍明年起將斥資233億餘元，分6年採購2434輛「新式載重車」，看好國軍後勤車輛汰換商機，至懋汽車宣布引進德國萊茵金屬曼恩軍用車輛公司（RMMV）TGM-MIL 4x4軍用卡車，具備全輪驅動、11噸承載能力及多功能模組化載台。

至懋特種車輛部副總經理陳淙志說，TGM-MIL 4x4是以TGM商用車技術為基礎，整合軍事任務所需，對底盤、電力、燈光、安全、載台配置進行強化。 本車目前是德國軍方制式卡車，去年也與美國通用汽車合作，贏得美軍4.5萬輛的大單。車輛總重17.5公噸，底盤空重約6.5噸，最大承載能力11公噸。

陳淙志表示，TGM系列使用歐系卡車慣用的平頭設計，視野遠優於前置引擎的現役中型戰術輪車，更適合地狹車多的台灣，並搭配駕駛輔助系統，大幅降低駕駛負擔。且因外型與原廠的商用卡車非常近似，只要重新噴漆，就不容易分辨，符合軍方規格中，必要時能夠去識別化的要求。他也宣稱，近五年來中科院的車輛標案中，凡是採取最有利標，最後都是該公司勝出。

TGMMIL 4x4的引擎輸出是320馬力、9檔位自動變速、峰值扭力1250Nm、爬坡能力60%、涉水深度85公分、最高速度110km/hr。相較之下，現役中型戰術輪車的總重15.8噸、有效載重量約7噸、引擎輸出250馬力、5檔位自動變速、峰值扭力約745Nm，最高速度100km/h、爬坡能力70%、涉水深度80公分。

至懋汽車特種車輛部副總經理陳淙志。記者程嘉文／ 攝影

至懋汽車引進德國萊茵金屬曼恩軍用車輛公司（RMMV）的TGM-MIL 4x4軍規卡車，爭取國軍新一代中型卡車訂單。記者程嘉文／攝影