聽新聞
0:00 / 0:00

國軍接密資格認證 立委憂整肅異己

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰／台北報導

中國大陸對我軍方滲透日益嚴重，國防部長顧立雄昨證實，軍方已經訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，建立國軍「接密資格認證」機制，所有軍文職人員，不分階級都將依接觸機密的等級進行查核，並納入入出境安全管制。國民黨立委提醒，若缺乏透明公正的審查標準，恐怕在軍中同袍間引發不必要的猜忌與信任危機。

國防部在立院新會期的業務報告指出，已訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」。顧立雄說，將採不分階級、以接觸機密的程度進行安全查核；接觸機密等級愈高，查核就會愈嚴謹。他強調，這樣不分階級、全面清查所有軍文職人員，能夠契合實際接觸機密的程度。

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，國防部推動接密資格認證，落實防密與國家安全大方向，在執行層面須更加嚴謹思考，令人擔憂是否會淪為長官排除異己、進行內部整肅工具。

許宇甄說，國防部須把整體配套措施與救濟機制交代清楚，特別是對於未通過查核者，是否有獨立客觀的覆審管道，避免基層軍文職人員無端遭受質疑影響升遷與權益；在完善配套建立前，草率推動絕不是國防部該有的作為。

此外，陸軍二○六旅發生女中尉墜樓案，國民黨立委要求顧立雄道歉，並在一周內提出調查報告。顧立雄日前回應，軍方已經完成法紀調查並處分相關人員，因報告涉及個人隱私等問題，必須取得家屬同意才能公開。

國民黨立委徐巧芯昨質詢時提出當事人胞兄簽署的「調查報告公開授權暨委託書」，授權徐巧芯向軍方及相關機關取得、審閱完整調查報告，並得於立法院質詢、記者會等合法公開方式、揭露相關內容。

顧立雄表示，會了解家屬的意願和檢察官對於偵查中案件的態度，再看如何用適當方式進行，畢竟這會涉及相關人等。另外，對於身心科用藥的專人管理問題，顧立雄也承諾將在三周內提出改進辦法。

國軍 立委 國防部長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

墜樓女中尉家屬授權徐巧芯索資公開 顧立雄允適當方式處理

M109A5自走砲車藥筒起火 1士官燒燙傷送醫

國防部追加559億購無人機艇 立委批離譜

高鐵軌道巡檢爆造假長達5年、8涉案員工全離職 立委批公安問題一直爆

相關新聞

不是說競選活動10天嗎？街頭旗幟、宣傳車提早偷跑 宜蘭選委會難開罰

選罷法規定縣市長及鄉鎮市長的競選活動10天，目前距離投票日還有20幾天，宜蘭街頭已經出現旗幟林立、選舉宣傳車趴趴走，民眾質疑違反選罷法；縣長候選人吳宗憲昨天召開記者會，陳琬惠也點名對手林國漳除了看板多，全縣跑透透宣傳車與旗幟是否違反規定？對此，縣選委會與縣政府都說「很難開罰」。

新北陸戰 李四川喊接棒 蘇巧慧拚翻轉

選戰倒數二十三天，國民黨新北市長候選人李四川昨早到泰山福泰市場掃街，允諾加速五泰、泰板輕軌與塭仔圳等重大建設，以逾四十年工程與市政經驗，強化交通動脈。民進黨蘇巧慧天未亮就到蘆洲大台北果菜市場拜票，蘇說，當市長將加速推動蘆洲南北側都市計畫，重申反對將三重果菜市場遷移至蘆洲。

文宣開戰 沈伯洋酸「躲警報」 蔣萬安嗆「避錯誤訊息轟炸」

台北市長選舉打起文宣戰。國民黨候選人蔣萬安陣營昨起發放首波競選文宣「萬安警報」，盼透過「團結實蔣」謹慎應戰。對於被譏為抄襲民進黨候選人沈伯洋「順報」，沈也酸「遇到『萬安警報』要躲起來」，蔣萬安回嗆「躲起來是避免被錯誤的訊息轟炸」，大家可以看看文宣的內容，其實非常豐富完整，跟沈的完全不一樣。

旋風外溢 柯志恩推CF「我一直都在」

國民黨高雄市長候選人柯志恩日前辯論表現戰力爆表，藍營士氣大振，「柯旋風」發揮外溢效應，她連兩天合體台北市長蔣萬安及桃園市長張善政深入市場掃街，相互助陣，現場人氣沸騰。昨天她也趁勢推出競選CF，喊「我一直都在」，力拚將高聲量轉化為選票。

賴瑞隆、吳淑瑾 跨海交流高澎願景

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆昨天跨海前往澎湖，與黨籍澎湖縣長候選人吳淑瑾交流市政願景，他強調，高雄與澎湖是「兄弟之城」，未來希望深化雙城合作，他並承諾，全力向中央爭取改善小港機場國內線轉乘設施，提升兩地鄉親往返與轉乘的便利性。

歷史上的今天／1959年警總破獲千萬走私案 21人落網

1959年11月5日，台灣警備總司令部清晨在基隆三沙灣公路上破獲大規模走私集團，逮捕主從疑犯陳萬、林萬福等21名，查獲價值新台幣1千萬元的毛質西裝料94大綑。此私集團的運輸工具有貨運卡車、旅行轎車、航行船隻等。組成份子包括布疋商、委託商、雜貨商、青果商、碼頭工人、捕魚者及汽車司機等。陳、林兩名主疑犯，並曾腰纏萬餘美金偷渡出境。此私集團規模之龐大，為本省光復以來所罕見。該案是否尚有幕後主持人，或另走私其他物品，警備總部繼續擴大偵查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。