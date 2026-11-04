海軍「7號浮塢」首度海試 4拖船護航拚11月底交軍方

海軍新建造的「7號浮塢（ARD-7）」由台船公司承造，昨天首次海試，由台船11號等4艘拖船護航出海測試。依計畫這月底將完工交付海軍，接替在海軍左營軍港坐沉的6號浮塢，維持海軍艦艇塢修能量。

海軍7號浮塢今年4月10日在台船高雄廠區舉行下水典禮，下水後依合約期程陸續進行機港測、廠試及海試，昨天展開首次海試。相較海鯤艦海試時有大批護衛船艇隨行，7號浮塢首次海試由4艘拖船協助，包括台船11號擔任主拖船，左右兩側及船尾各配置1艘拖船，確保浮塢出海測試安全。

據了解，7號浮塢針對壓浮載、沉潛、閥控及電源管理等系統進行測試，並整合國產化自動壓浮載、閥控及電源管理系統，透過遠端監控提升操作安全及作業效率，全案合約交期為今年11月30日。

7號浮塢全長126公尺、最大模寬36公尺，沉潛作業時吃水深度可達12公尺，最大載重可供3800公噸以下軍艦進行塢修，完工後將成為海軍艦艇維修的重要設施。

海軍原有「6號浮塢」去年5月29日執行壓浮載測試期間，因艙間進水無法控制，坐沉於左營軍港內，海軍評估後認為已無搶救必要，預計今年底前完成現地拆解，7號浮塢完工交付後，將接替六號塢，補足海軍浮塢維修能量。

海軍委由台船承造的「7號浮塢」昨天首次海測。圖／擷取臉書「台南高雄之美」／Y.C.Chou