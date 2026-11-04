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國防預算遭凍163案！馬文君不滿無發價書 痛批「給你錢也花不出去」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院外交及國防委員會處理國防部預算解凍案，國民黨立委馬文君不滿軍方將尚未達到解凍條件的大量預算案排入議程，形成大批官員將官「滿天星聽訓」的景象，場面尷尬。記者李人岳／攝影
立法院外交及國防委員會處理國防部預算解凍案，國民黨立委馬文君不滿軍方將尚未達到解凍條件的大量預算案排入議程，形成大批官員將官「滿天星聽訓」的景象，場面尷尬。記者李人岳／攝影

立法院外交及國防委員會今天處理國防部預算解凍案，國民黨立委馬文君不滿軍方將尚未達到解凍條件的大量預算案排入議程，一度批評「給你錢也花不出去」，讓備詢台上的十多位將領相當尷尬。委員會最後同意解凍M1A2T零附件採購等54案，其他如潛艦國造等89案仍遭保留。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄進行本會期業務報告，同時處理115年度中央政府總預算，國防部遭凍結的163項預算案。

據了解，朝野立委原本有共識，今天僅處理已達解凍條件的預算案，不過上午卻傳出，國防部將尚未達到解凍條件並獲提案立委同意的90個案子也包裹送進委員會，引發國民黨立委馬文君相當不滿。

馬文君質疑，國防部把8月通過預算時的163案全部都排到議程中，另立委非常遺憾，同時更破壞過去委員會和國防部的默契。她指出，有一些案子說明不清，或根本還沒有達到解凍的條件，令人無法同意解凍。

她舉例，空軍F-16 Block20計畫加裝的防撞地系統，到現在還沒裝好「好意思拿出來解凍？憑什麼要解凍？」另外，陸軍的刺針飛彈增購案，發價書都還沒有來「給你錢也花不出去！」

馬文君花了超過十多分鐘細數有哪些案件根本還無法解凍，讓備詢台上從部長顧立雄、主計、採購、後勤、作戰等聯參到軍種的十多位官員面面相覷、表情凝重尷尬。

最後委員會達成共識，同意解凍已獲立委同意的54案，將提報院會同意動支；其餘89案則保留待後續處理。

根據委員會共識，經委員會同意解凍的預算案，包括M1A2T首批戰車屆滿2年保固期後，所需零附件採購遭凍的2億元預、M60A3戰車採購換裝新引擎2億元、T112步槍採購預算500萬元、陸軍籌補T75班用機槍預算1000萬元，以及海軍Mk48魚雷年度預算8000萬元、空軍勇鷹高教機採購業務費1億元等重要案件。

另外，經向委員會提出書面報告，即可動支的預算20案，包括最初採購引發爭議的長效戰備瓶裝水300萬元、陸軍增購人攜式刺針飛彈預算500萬元等，也獲得解凍。

國防預算 馬文君 預算 發價書 顧立雄

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