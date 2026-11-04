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空軍岡山基地T-34教練機降落重摔 距6月失事墜機不到半年

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空軍岡山基地T-34教練機降落重摔 距6月失事墜機不到半年

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
空軍岡山基地今天上午發生教練機重落地事故，所幸機上人員平安。記者巫鴻瑋／攝影
空軍岡山基地今天上午發生教練機重落地事故，所幸機上人員平安。記者巫鴻瑋／攝影

空軍飛行訓練指揮部岡山基地今天上午執行例行性飛行訓練，一架T-34C初級教練機在降落時發生「重落地」意外，岡山基地一度依規定緊急暫停跑道運作，由於今年6月初才剛發生同型機失事、造成兩名上校飛官殉職的悲劇，事隔僅數月卻再傳飛安事故，已引發外界關注及要求檢討。

據了解，事故發生於今天上午9時27分，該架T-34C初級教練機由新進飛官學員執行訓練任務，準備返場降落時，疑因操作不順發生俗稱「海豚跳」的反覆彈跳現象，隨後重摔落地，衝擊力道導致機頭前鼻輪輕微受損，所幸並未衝出跑道，人員安全。

事故發生後，社群網路與軍事群組一度誤傳為「勇鷹高教機衝出跑道」並導致場站緊急封閉。空軍對此證實，該起事故為T-34C新進學員操作問題導致機件輕損，場面完全在控制之中，且無人受傷。

事實上，岡山基地今年6月2日才剛發生同型T-34C教練機失事墜毀事件，當時造成過俊男上校與盧季佑上校兩名優秀飛官不幸殉職，T-34C機隊在經過全面天候與機體特檢後才恢復訓練，如今事隔數月再度於降落階段傳出重落地意外，也讓服役已逾40年的T-34C初級教練機維護與飛安狀況，再度成為各界關注焦點。

岡山 墜機 空軍 T-34C 飛安

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