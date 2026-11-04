墜樓女中尉家屬授權徐巧芯索資公開 顧立雄允適當方式處理

陸軍206旅發生女中尉墜樓案，國民黨立院黨團要求國防部公布調查報告。立委徐巧芯今天提出女中尉家屬簽署的授權委託書，授權徐巧芯取得並公開相關資料。國防部長顧立雄表示，會了解家屬意願和檢方態度，再看以如何適當方式來處理。

陸軍206旅發生女中尉墜樓案，引發國民黨立院黨團質疑，要求國防部長顧立雄道歉，並在一周內提出調查報告。顧立雄回應表示，軍方已經完成法紀調查並且處分相關人員，因報告涉及個人隱私等問題，必須取得家屬同意才能公開；且相關案件已移送檢調偵辦，司法機關也會進一步釐清。

顧立雄今天赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，徐巧芯質詢時詢問，是否當事人家屬同意就可公布軍方的調查報告？陸軍參謀長陳建義表示，據陸軍的了解，家屬表示尊重司法調查。

徐巧芯進一步追問，並且提出當事人胞兄簽署的「調查報告公開授權暨委託書」，表達未釐清事件真相、追究相關責任、彰顯公平正義，並藉由調查資訊公開透明，接受社會大眾檢視與公評，授權立委徐巧芯向國防部、陸軍司令部及相關機關取得、審閱完整調查報告及附件，並得於立法院質詢、記者會等合法公開方式、揭露相關內容，並要求補充調查、釐清責任和檢討改善。

對於徐巧芯追問在家屬已經授權的情況下，軍方是否公開調查報告？陳建義表示， 會就新的事證向地檢署探詢，若事涉重大會提升為法紀調查，其中有很大重疊性。

徐巧芯追問國防部長顧立雄的態度，顧表示，會了解家屬的意願和檢察官對於偵查中案件的態度。再看如何用適當方式進行，畢竟這會涉及相關人等。

徐巧芯進一步質疑，軍方對於身心藥品專人管制的說法與家屬不一，對於專人代管藥品到底有沒有明文具體辦法？

政戰局長史順文說明，身心科看診所開的藥物，為了保護當事人官兵，會由輔導長或單位指定幹部協助適時提供。不過徐巧芯指出，根據她拿到的辦法只寫到專人管制，但由誰管制、怎麼管制並沒有具體辦法，軍方應該要再精進。

顧立雄說，軍方有相關處置辦法，不過相關的要領表等部分，也在這次有關心輔介入但卻沒接住當事人而需要檢討的地方。面對徐巧芯的要求，顧立雄承諾會在三周內對改進辦法做出回覆。