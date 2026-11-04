女中尉墜樓調查報告公開還要家屬點頭？馬文君：別把責任推給家屬

陸軍206旅女中尉墜樓案持續引發關注，國民黨團要求國防部長顧立雄公開向家屬道歉，一周內提出完整調查報告，並引入外部專家調查。立委馬文君也質疑，國防部長顧立雄強調調查已完成、人員已處分的說法，讓家屬承受失去親人的痛苦，還得替國防部不公開報告背書。

針對女中尉墜樓案，顧立雄表達痛心，但強調調查已完成、人員也已處分，報告公開仍須取得家屬同意。

馬文君說，家屬比任何人都更想知道真相，國防部是否主動徵詢家屬意願，並說明報告公開範圍？保護隱私、交代疏失都是國防部的責任。

馬文君指出，陸軍既已承認管理有疏失，也懲處206旅主官，就應在保護家屬隱私的前提下公開調查結果，交代究竟是誰失職、哪個環節出問題，以及相關人員受到什麼處分。家屬參與調查不代表認同調查結論，案件送交司法，也不代表行政責任就此了結。

她表示，過去在立法院外交及國防委員會多次質詢，強調軍中心理輔導不能只看預算、人力增加多少，更應檢討制度及部隊環境，包括官兵敢不敢求助、求助後是否真正獲得幫助，以及造成壓力的勤務與管理問題有沒有改善。

馬文君質疑，軍方不能只完成列管、留下輔導紀錄，就認定已盡到責任，卻不問官兵是否真正得到幫助、輔導是否有效。她強調，裝備買得再多、武器再精良，如果連官兵身心健康都照顧不好，國防戰力又從何而來？

馬文君要求顧立雄一周內交代調查結果、失職責任及懲處內容，公開向家屬道歉，並接受外部檢驗。她強調，究責不能只到旅長、政戰主任為止，更不能用一句「深感痛心」，就帶過國防部長應負的責任。