T-34C初教機意外 空軍：新進人員單飛操作受損

空軍岡山基地今天上午傳出一架T-34C初級教練機，在降落時發生「海豚跳」事故，造成鼻輪受損，機場關閉。空軍司令部表示，這架教練機因新進學員進行單飛訓練時，因操作問題導致輕微受損，人員安全，空軍將責派專案小組調查原因。

空軍飛行訓練指揮部一架T-34C初級教練機，今天上午傳出在高雄岡山基地降落跑道時，發生「海豚跳」，造成鼻輪輕微受損，空軍飛訓部表示，所幸人員均安。詳細原因仍待調查。至於16架其他飛機則轉降台南機場。

空軍司令部發布新聞稿表示，這架T-34C教練機，於執行學員單飛訓練時，發生重落地情況，飛機停於跑道上，人員平安，在空訓練機已轉往鄰近機場落地，相關肇因將責派專案小組進行調查。

國防部副參謀總長執行官黃志偉今日在立院說明，這架初級教練機並非機械或其他因素，是操作出現一點輕微誤差，在新進人員操作時，偶爾會發生這種狀況，都在風險管控範圍內。他重申，目前這架教練機輕微 損傷不嚴重，機場場面都在控制中，馬上可恢復運作。

T-34C初級教練機已服役40年，今年6月2日才發生1架T-34C在訓練時失事墜毀，造成2名中校飛官殉職。