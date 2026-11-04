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國防部擬全面推接密查核 許宇甄：恐引同袍猜忌 須完善配套

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立院黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

國防部擬推動接密資格認證，未來不分軍階、軍文職都要接受查核。國民黨立院黨團書記長許宇甄示警，若缺乏透明公正的審查標準，易引發不必要的猜忌與信任危機，恐淪為長官排除異己、進行內部整肅的工具，國防部必須交代清楚配套措施跟救濟機制。

為防中共滲透、確保國軍機密安全，國防部擬推動機密資格查核制度。國防部長顧立雄今日表示，考量解放軍持續刺探我方軍情，未來將不分軍職、文職及階級，依人員實際可接觸的機密等級決定查核密度，機密等級愈高，查核也愈嚴謹，並全面清查相關人員，讓查核程度與接觸機密的等級相互契合。

許宇甄表示，國防部推動接密資格認證，落實防密與國家安全的大方向，在執行層面必須更加嚴謹思考。若缺乏透明公正的審查標準，不僅容易在軍中同袍間引發不必要的猜忌與信任危機，更令人擔憂是否會淪為長官排除異己、進行內部整肅的工具。

許宇甄認為，國防部若要全面推動這項認證，就必須把整體的配套措施與救濟機制交代清楚。特別是對於未通過查核者，是否有獨立客觀的覆審管道，避免基層軍文職人員無端遭受質疑而影響升遷與權益；在完善配套建立之前，草率推動絕不是國防部該有的作為。

許宇甄 國防部 機密 國軍 共諜

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