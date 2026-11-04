T-34C教練機又傳意外 國防部證實：操作失誤輕損 人員均安

空軍岡山基地今天上午傳出一架T-34C初級教練機，在降落時發生「海豚跳」事故，造成鼻輪受損，機場關閉。國防部副參謀總長執行官黃志偉證實，這架教練機因新建學員操作問題導致輕微受損，人員安全，機場正在清理恢復正常運作中。

空軍飛行訓練指揮部一架T-34C初級教練機，今天上午傳出在高雄岡山基地降落跑道時，發生「海豚跳」，造成鼻輪輕微受損，空軍飛訓部表示，所幸人員均安。詳細原因仍待調查。至於16架其他飛機則轉降台南機場。

黃志偉今日隨國防部長顧立雄赴立院外交及國防委員會進行業務報告，他在立委羅美玲質詢時表示，這架T-34C教練機是在落地時，因新進受訓學官的操作技術小問題，導致飛機輕微受損，不過人員安全無虞，機場跑道也正在清理中，馬上可恢復正常運作。

黃志偉進一步說明，這架初級教練機並非機械或其他因素，是操作出現一點輕微誤差，在新進人員操作時，偶爾會發生這種狀況，都在風險管控範圍內。他重申，目前這架教練機輕微 損傷不嚴重，機場場面都在控制中，馬上可恢復運作。

T-34C初級教練機已服役40年，今年6月2日才發生1架T-34C在訓練時失事墜毀，造成2名中校飛官殉職。