空軍岡山基地T-34教練機「海豚跳」傳重落地 起落架受損跑道關閉

空軍岡山基地今天上午執行例行性飛行訓練，傳出一架T-34教練機在降落時發生異常狀況，該機於上午9時27分許執行落地訓練時，疑因操作不順造成重落地，導致前起落架前鼻輪輕微受損，所幸機上雙人均安全無恙，詳細事故原因仍待空軍進一步調釐清。

據了解，該架T-34教練機今天上午執行例行性續練任務，於上午9點27分返場降落時，飛機在觸地瞬間疑因彈跳，俗稱「海豚跳」，導致前鼻輪受力過大而受損，不過教練機仍有安全降落停妥，機上教官與學員兩人均未受傷，教練機也並未衝出跑道。

受此突發事件影響，岡山基地依標準作業程序進行跑道安全檢查與現場清理作業，並暫時關閉跑道，同時協調空中16架正在執行任務的T-34訓練機預畫轉降備降場。