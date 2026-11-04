因應中共刺探 顧立雄：建立「接密資格認證」機制 不分階級全納管

中國大陸近年加大對我國軍方滲透企圖，國防部長顧立雄證實，軍方已經訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，建立國軍「接密資格認證」機制，所有軍文職人員，不分階級都將依接觸機密的等級進行查核，並納入入出境安全管制。

國防部在立院新一會期的業務報告證實，已經訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，建立國軍「接密資格認證」機制，不分軍、文職及階級，均須依接密等級區分完成查核，無危安疑慮者才能接觸國防機密資訊，並納入入出境安全管制。

顧立雄今天在立院表示，國防部之前已經做過說明。目前將是不分階級，主要是以接觸機密的程度來進行這個安全查核；如果接觸的機密等級越高，查核就會越嚴謹。

顧立雄強調，這樣不分階級、全面性地清查所有軍文職人員，能夠契合實際接觸機密的程度，是國防部努力的方向。

國防部在業務報告中進一步指出，在安全管控機制方面，國防部將置重點於機密資訊等級對照修調、國軍涉密資訊攜出入資訊化申請、機密作業空間實體安全隔離、安全防護告警機制，以及機密作業網域區隔等措施，以完善國軍機密資訊防護機制。

國軍同時推動資料治理，將數位資料依屬性、機密等級及運用需求實施分類分級管理，並以科技手段建立標示識別、分流授權存取及使用管理等規範。

同時，將持續針對涉密專案場域辦理保密稽核，並就國防工業合作對象背景資訊進行查核，防杜紅色供應鏈及不明資金、技術或人員滲透，降低關鍵技術、研發成果及涉密資訊外洩風險。