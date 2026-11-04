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共機49架次大選前擾台 顧立雄：反映敵情威脅時刻存在

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
軍方昨日偵獲49架共機出海擾台，國防部長顧立雄表示，這反映共軍的敵情威脅時刻存在，國防部會適時對外公布並做好戰備應處。圖／國防部提供
軍方昨日偵獲49架共機出海擾台，國防部長顧立雄表示，這反映共軍的敵情威脅時刻存在，國防部會適時對外公布並做好戰備應處。圖／國防部提供

共軍機艦在台海活動頻率又有增加趨勢，軍方昨日偵獲49架共機出海擾台，國防部長顧立雄表示，這反映共軍的敵情威脅時刻存在，國防部會適時對外公布並做好戰備應處。另一方面，美國航迷目擊第二批返台F-16C Block70戰機已經離開美國德州，顧立雄則說，都已經拍到，軍方仍舊按照計畫，返台時間確定就會對外公布。

共軍機艦在台海活動近期又有增加的趨勢，國防部昨日公布，從前天到昨天清晨為止，共機出海達49架次；今日又再偵獲22架共機、7艘共艦和5艘公務船在台海周邊活動，其中14架共機逾越台海中線進入我西南及東部空域活動。

媒體關切是否和年底九合一大選進入關鍵階段有關，顧立雄表示，這反映共軍的敵情威脅時刻存在，大家不要輕忽這樣的敵情威脅。顧立雄說，國防部會依照原則，適時對國人公布我方偵知的狀況，也會做好戰備的應處。

另一方面，第二批啟程返國的3架F-16C Block70戰機，今天被美國當地航迷目擊已經飛離德州達拉斯，預計飛往夏威夷。顧立雄仍低調表示，既然都已經拍到，軍方仍舊按照計畫，希望機隊能依照進度返台，確切的時間如果確定了，會再跟外界說明。

顧立雄 共軍

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