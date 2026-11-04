M109A5自走砲車藥筒起火 1士官燒燙傷送醫

陸軍聯兵五四二旅昨在營區內執行戰備偵巡，一輛M109A5自走砲車行進間，車內五發彈藥其中一發藥筒不明原因起火，造成李姓上士砲長遭波及，幸好及時跳出車外，臉部、四肢有百分之廿五遭二度燒燙傷。軍方表示，已成立專案小組調查肇事原因。

國防部長顧立雄表示，受傷人員在送醫後沒有生命危險，後續會積極進行治療跟輔導。他強調，對於該車起火原因還要再進一步釐清。

M109自走砲車是西方廣泛使用的自走砲車，國軍現有M109A2及M109A5等兩型一五五公厘自走砲，前者自民國七十一年起服役至今已超過四十年；此次發生事故的M109A5則於民國八十七年引進廿四輛，全數配屬五四二旅，最大射程達卅公里。

陸軍第六軍團指揮部表示，五四二旅一輛M109A5自走砲車，昨上午執行戰備任務於營區內機動期間，車內不明原因起火，車內軍人立即滅火，李姓士官燒燙傷，意識清醒送醫急救，無生命危險；陸軍司令部會同後勤部門調查起火原因。

國軍桃園總醫院表示，患者意識清楚，生命徵象穩定，皮膚百分之廿五面積燒燙傷，治療觀察中。

此外，針對陸軍二○六旅女中尉墜樓案，國民黨立院黨團要求顧立雄道歉，並於一周內提出調查報告。顧立雄昨天表示，國防部已完成法紀調查並處分相關人員，若要公開報告，須先取得家屬同意。對於國軍在短短半個月內失去三條官兵生命，陸軍司令部強調，軍方除了協助家屬處理後事，並與檢警釐清真相，絕不包庇與卸責。

顧立雄表示，國防部已於上月廿六日完成法紀調查，家屬全程參與調查過程；國防部已將旅長、政戰主任調職，並針對相關人員有管理疏失的部分進行處分，若家屬後續仍有任何疑義，國防部都願意配合進一步調查。