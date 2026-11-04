第2批3架F-16最快今飛夏威夷 可望近期抵台

我國向美採購F-16C/D Block70戰機，繼首批兩架於十月初返國後，網路粉專昨天披露，預計第二批返國的三架單座戰機已經飛抵德州，最快今天飛往夏威夷，近期可返抵台灣。國防部長顧立雄昨天僅簡單表示，相關確切飛返的時間，明確之後會再向外界報告。

臉書「ＩＤＦ經國號」粉專昨天分享美國航迷拍攝的照片指出，我國向美國採購、甫自洛克希德．馬丁公司南卡羅來納州格林威爾工廠出廠的編號「六七二九」、「六七三一」以及「六七三二」等三架單座型F-16C Block70戰機，已經飛抵德州沃斯堡，最快今天啟程前往夏威夷，並將循十月初首批返國機隊的相同航線，經關島飛回台東志航基地。

國軍首批返國F-16戰機是八月下旬由南卡州啟程返台，八月廿一日抵達夏威夷後滯留當地超過一個月，最後在十月二日飛抵志航基地。

顧立雄先前曾表示，後續新機都陸續在生產線上組裝，「今年底前不會只交兩架」，後續交機期程會再與美方專案辦公室協調。對於預計將有第二批新機返國，顧立雄昨在立法院表示，F-16戰機本來就會持續進行交運，相關確切飛返的時間，明確之後會再向外界報告。

國軍向美採購的F-16新機陸續出廠，也引起美國當地航迷的關注，十月中旬即有航迷貼出「六七三一」等戰機在格林威爾試飛的照片，近日也有航迷拍攝到編號「六八三二」的第二架F-16D Block70戰機試飛畫面。