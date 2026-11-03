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國防部：軍備局增建13條火炸藥、武器等產線強化韌性

中央社／ 台北3日電

國防部在送抵立法院的業務報告表示，軍備局生製中心依軍種戰備及戰時彈藥、裝備高消耗需求，增建武器、裝備、彈藥、火炸藥原料、發射藥等13條生產線及民間備援手段，以強化生產韌性，滿足平戰時高消耗需求。

立法院外交及國防委員會明天將邀請國防部長顧立雄業務報告，並備質詢。業務報告、民國116年度預算報告、主管預算報告今天已送抵立法院。

國防部在業務報告指出，115年度軍事投資法定預算新台幣1550億元，考量戰備急迫性，將原匡列於特別條例項目的無人載具559億元、台美共同合作及中層反戰術彈道飛彈等委製、商購案項775億元，計1334億元納入追加預算籌編。

另外，115年度作業維持法定預算1966億元，為充實整體彈藥存量，維持各型艦艇、戰機航材及偵蒐雷達耗用，及各項裝備妥善需求、籌購戰備阻絕設施、導入新興國防科技進行小批量採購及精進後備戰力與無人機訓練需求。經盤點國內無法自製的國土防衛關鍵性急需彈藥73億元、加速台灣戰術網路部署9億元，合計82億元納入追加預算籌編。

國防部說明，116年度同樣秉持建軍原則，聚焦於不對稱戰力、部隊缺裝補實、老舊裝備汰舊換新及引進先進科技等。延續115年軍事投資持續案項，持恆採購戰演訓彈藥與戰備急需關鍵料件，並強化後勤支援能量等。

國防部提到，軍備局生製中心依軍種戰備及戰時彈藥、裝備高消耗需求，增建武器、裝備、彈藥、火炸藥原料、發射藥等13條生產線及民間備援手段，以強化生產韌性，滿足平戰時高消耗需求。

新增建案方面，規劃籌獲新式輪型步兵戰鬥車，新式105公厘輪型戰車、新式多功能載重車，單兵作戰日、夜間專用瞄準具，單兵夜視鏡、潛艦救難艦、水下作戰系統、各類型戰場專用直升機、天弓三型增購、航管雷達（GCA）換裝及先進戰術資訊鏈路系統等。

國防部強調，因應敵情威脅陡增，115、116年度軍事投資與作業維持預算均依作戰實需編列，同時併用追加預算與特別預算，多管齊下加速國軍急迫戰力與戰力維持量能籌購；並引進各類型遠距精準飛彈及無人載具、反無人機系統等新興科技，推動戰場「科技取代人力、火力取代傳統兵力」政策，建構堅實嚇阻戰力。

軍備局 國防部 韌性 彈藥 顧立雄

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