加速恢復戰力 國防部：後備選員不再限制戶籍地

後備軍人選充過去以「後退先用」、「原兵歸原位」為原則，並以戶籍地報到為主，但部分後備軍人實際居住地與戶籍地不同，恐影響動員效率。國防部今天在116年度預算報告中證實，未來選充將不再限制戶籍地，以加速恢復戰力，滿足部隊動員需求。

立法院外交及國防委員會明天將邀請國防部長顧立雄業務報告，並備質詢。業務報告、民國116年度預算報告、主管預算報告傍晚已送抵立法院。

後備軍人選充過去以「後退先用」、「原兵歸原位」為原則，並以戶籍地報到為主，藉此熟悉守備範圍，不過，外界也質疑部分後備軍人實際居住地與戶籍地不同，恐影響動員效率與專長編配。

國防部在預算報告中證實，有關後備軍人選充作業，不再限制戶籍地選員，以加速恢復戰力，滿足部隊動員需求。

國防部在業務報告書中也提到，依照漢光42號演習訓令，今年「同心36號」大規模人力動員演習計約2萬5000人參演，並由陸軍步兵第137旅、台北市後備旅實施全旅動員，驗證後備部隊戰力恢復；同時媒合後備軍人民間專長，透過指名申請補實資通電軍網路戰執行人力，並運用精準選員強化基層部隊醫護量能。

國防部表示，各動員部隊於戰術地區報到編成、完成臨戰訓練後，隨即與常備部隊共同執行機動部署、接敵運動、反空（機）降、戰力整補、聯合火力操演及戰傷救護等作戰行動。

國防部強調，為提升全社會防衛韌性，已將中央聯合應變中心開設、全民防衛動員、關鍵基礎設施防護、防空疏散避難及民防團隊編組運用等重點，整合納入漢光演習與城鎮韌性演習情境，深化中央、地方、國軍與民間合作機制。