陸科研船高雄港外海放不明探測器 海巡艦併航驅離對峙中

大陸科研船「海洋地質8號」及4艘陸籍漁船的船隊，今航行至高雄港西南方我國專屬經濟海域，施放探測儀器，海巡署「台南艦」前往驅離，雙方對峙中。海巡署表示，中方違法探勘，不排除有戰場經營與政治目的。

海巡署發現，大陸科研船「海洋地質8號」及伴航民兵漁船「桂合漁00181」、「桂北漁80888」、「桂北漁80889」、「桂北漁10098」，今下午3時許航行至高雄港西南61浬（我限制水域外26浬），「海」船於船艉後方施放不明探測儀器。

海巡「台南艦」前往監控，以中、英文廣播：「這裡是中華民國專屬經濟海域，你們在這個海域不享有任何主權權利或管轄權，你的行為已經違反國際公約等規定，我要求你立即離開」，運用操船技巧併航及廣播驅離，目前仍在對峙中。

海巡署監控，「海洋地質8號」近期頻繁於我西南海域活動，屢傳干擾我國漁船作業，上月15日晚間高雄籍「泰昇興」漁船於高雄港西南海域作業時，漁網疑遭「海」船拖損，海巡艦艇馳援協處；同月18日，「海」船與大陸伴航民兵漁船於同海域干擾我國「萬發誠11」漁船作業，海巡「屏東艦」趕抵應處。

海巡署表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國船舶未經我國許可，不得在我國專屬經濟海域從事海洋科學研究或探勘活動；中國公務科研船夥同海上民兵船持續侵擾我國西南海域，甚至干擾我國漁民作業，企圖以複合戰方式擴權，破壞區域和平與穩定，國人絕對無法接受，呼籲中方立即停止侵擾，海巡署將持續採取一切必要手段，堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全。

大陸科研船「海洋地質8號」及4艘陸籍漁船的船隊，今航行至高雄港西南方我國專屬經濟海域，海巡署「台南艦」前往驅離。圖／海巡署提供

大陸科研船「海洋地質8號」及4艘陸籍漁船的船隊，今航行至高雄港西南方我國專屬經濟海域，海巡署「台南艦」前往驅離。圖／海巡署提供