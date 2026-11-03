國防部：作戰鏈結由線性「擊殺鏈」轉向「擊殺網」

國防部今天表示，因應現代戰場朝跨域、網路化及系統化發展，將整合陸海空等軍種作戰能量，結合太空、網路、電磁頻譜及無人系統等，藉感測器、指揮節點及火力單位資訊鏈結，推動作戰鏈結由線性「擊殺鏈」朝多節點互聯「擊殺網」發展，提升跨域聯合作戰效能。

立法院外交及國防委員會明天將邀請國防部長顧立雄業務報告，並備質詢。書面報告書傍晚已送抵立法院。

國防部在報告書指出，中共持續宣揚「反獨、反干涉、促融、促統」立場，始終未放棄武力犯台意圖。在軍事行動方面，共軍整合海、空及火箭軍等力量，於台海進行實彈射擊與常態化襲擾，壓縮國軍防衛空間並測試應處能力；同時派遣海警船編隊駛入外、離島禁限制水域，今年6月更首度派遣海巡船赴台灣東部海域實施「專項執法」，企圖透過巡邏行動，伺機矮化台灣主權地位，向國際形塑對台擁有實質管轄之既定印象，顯見其施壓已由傳統軍事威脅，延伸至海上執法與管轄權的競逐，加大對台威懾力度。

國防部表示，面對中共軍事威脅、灰色地帶侵擾及科技快速改變戰爭型態，國軍以「多領域、無人化、分散式及智慧化」為聯合戰力轉型發展重點，同步推動兵力結構、組織編裝及訓練革新，逐步塑造具備快速反應、精準打擊、分散部署及持續作戰能力之現代化聯合戰力。

多領域轉型方面，國防部說明，因應現代戰場朝跨域、網路化及系統化發展，將整合陸、海、空等軍種作戰能量，並結合太空、網路、電磁頻譜及無人系統等相關能力，強化跨軍種、跨領域及跨系統之整合運用。透過整合情監偵、指揮管制、防空反制、電磁作戰及精準火力等能量，強化多源情資共享、跨域火力協同及共同作戰圖像（COP）建構；並藉由感測器、指揮節點及火力單位之資訊鏈結，推動作戰鏈結由線性「擊殺鏈」朝多節點互聯的「擊殺網」發展，提升跨域協同與聯合作戰效能。

在分散式轉型方面，國防部指出，因應精準打擊、電磁干擾、網路攻擊及指揮節點受損等風險，國軍推動任務式指揮、去中心化運作及複式備援，結合機動指管、通信備援、分散部署及快速機動，提升各級部隊於資訊受限或通信受阻情況下，依任務授權自主遂行任務能力；並透過多節點、可替代之指管與火力架構，降低單一節點失效對整體戰力影響，維持指揮管制與作戰行動延續性。

國防部也提到，國軍已將無人系統納入聯合防衛作戰各階段規劃運用，透過整合「電磁頻譜」、「偵蒐與火力導引」、「戰場管理系統」、「聯合火力打擊」及「後勤運補」等面向，並朝反制防護、蜂群攻擊、儎台整合及有/無人協同建軍備戰方向，建立「分散式」、「多層次」無人作戰體系，以提升國軍整體不對稱作戰能量。