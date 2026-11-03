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陸軍第206旅少校心肌梗塞離世 胞姊致函盼外界勿抨擊軍方

中央社／ 台北3日電
陸軍第206旅吳姓少校日前因急性心肌梗塞離世，由於國軍近期接連發生不幸案件。陸軍第六軍團206旅。聯合報系資料照
陸軍第206旅吳姓少校日前因急性心肌梗塞離世，由於國軍近期接連發生不幸案件。陸軍第六軍團206旅。聯合報系資料照

陸軍第206旅吳姓少校日前因急性心肌梗塞離世，由於國軍近期接連發生不幸案件。陸軍今天表示，吳姓少校胞姊於告別式後特地致函感謝部隊協助治喪，並希望外界不要藉由弟弟的離世抨擊軍方、挫傷國軍士氣；陸軍強調，仍會深切檢討事件原因。

陸軍第六軍團指揮部所屬步兵第206旅吳姓少校日前於營內突發身體不適，陷入昏迷，經緊急送往國軍桃園總醫院救治，後續轉院至三軍總醫院，經診斷為急性心肌梗塞，醫療團隊全力搶救後，吳姓少校仍在10月16日離世。

陸軍司令部下午發布新聞稿指出，吳姓少校因為晚餐後急性心肌梗塞並心因性休克急救後離世，對於官兵生命的傷損，國軍與家屬同感傷痛，除了協助家屬處理後事，並與檢警釐清真相。

陸軍也提及，吳姓少校胞姊特地在告別式後特別致函給陸軍，內文提到「在家屬悲痛之際，單位全力主動協助在醫院日夜留守照護我們及治喪期間關懷慰問，家屬點滴在心，深感溫暖，更陪伴我們度過人生最艱難的時刻，誠摯表達在治喪期間，讓我們得以順利陪伴他走完最後一程」。

陸軍指出，吳姓少校胞姊也提到，希望外界不要藉由弟弟的離世抨擊軍方，挫傷國軍士氣。

陸軍強調，無論事件發生原因是否涉及部隊管理，都值得深切檢討，維護官兵平安是各級主官的責任。另外，提升心輔能力，能夠接住每一個人需要被關懷與照顧的官兵，是要加強與精進的方向，以避免憾事肇生。

心肌梗塞 軍方 三軍總醫院 陸軍

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