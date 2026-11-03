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陸軍M109A5自走砲車起火釀1傷 防長顧立雄：將進一步釐清原因

中央社／ 台北3日電
陸軍六軍團所屬聯兵第542旅1輛M109A5自走砲車，車內因不明原因起火。國防部長顧立雄今天表示，起火原因要再釐清，李姓士官有燒燙傷，送醫無生命危險。中央社
陸軍六軍團所屬聯兵第542旅1輛M109A5自走砲車，車內因不明原因起火。國防部長顧立雄今天表示，起火原因要再釐清，李姓士官有燒燙傷，送醫無生命危險。中央社

陸軍六軍團所屬聯兵第542旅1輛M109A5自走砲車，車內因不明原因起火造成李姓士官臉部及四肢部分約2度燒燙傷國防部長顧立雄表示，起火原因要再進一步釐清，車長受到燒燙傷，送醫後沒有生命危險。

負責北部地區防務及救災的陸軍第六軍團指揮部下午發布新聞稿表示，所屬聯兵第542旅1輛M109A5自走砲車，上午執行戰備任務於營區內機動期間，車內因不明原因起火造成李姓士官臉部及四肢部分約2度燒燙傷，單位立即撲滅火勢，並將傷員送醫救治，人員意識清楚無生命危險，單位成立專案小組調查以釐清肇因。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰等列席報告「115年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢，顧立雄下午在院會後受訪表示，起火原因還要再進一步釐清，車長有一些燒燙傷，送醫院後沒有生命危險，會積極治療。

針對國防部今天上午公布共機艦動態，偵獲6艘共艦、6艘公務船及49架次共機，其中31架次共機侵擾中部、西南及東部空域。顧立雄回應，國防部對於台海周邊局勢都有密切掌握，最近特別是西南空域到西太平洋進行海空的演訓，國防部會嚴密監控。

顧立雄 燒燙傷 國防部長 陸軍

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