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首批10月抵台！第2批3架F-16V BLK70自美國起飛 近期抵達台灣
空軍對美採購66架F-16V（blk70）戰機，首批2架已於10月抵台，近日有軍事迷拍攝到3架F-16V戰機從美國洛馬公司工廠起飛前往德州。知情人士今天證實，這3架戰機為空軍對美軍購的戰機，後續將循首批戰機路線，經夏威夷、關島飛返台東志航空軍基地。
空軍以「鳳翔專案」為代號，斥資新台幣2472億2883萬元、以109年至115年的持續性預算，籌購全新66架F-16V（blk70）戰機，首批2架單座機（編號6727、6728）已在10月2日飛抵台東志航空軍基地。
有國外軍事迷拍攝到3架編號6729、6731、6732的F-16V（blk70）戰機從洛馬公司在南卡羅來納州的工廠起飛前往德州。
知情人士證實，這3架F-16V戰機為空軍對美軍購的戰機，將依循首批F-16V抵台的路徑，在德州起飛後依序降落夏威夷、關島，近期將飛返台灣的台東志航空軍基地。
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