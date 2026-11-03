快訊

419人受害！永豐銀客戶遭自動轉帳 金管會：永豐已全數返還4千多萬

胡錦頂著「豔星封號」嫁新聞主播顧安生 相守40年走過生死關頭

驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉 永豐銀行：因系統程式異常

聽新聞
0:00 / 0:00

國安局：啟動反滲透法等修法程序 加重跨國鎮壓罰則

中央社／ 台北3日電

因應境外勢力跨國鎮壓，國安局今天表示，政府已啟動修法程序，研議擴充「反滲透法」等法規防制範疇，針對受境外敵對勢力指示、委託或資助，在台從事跟監、騷擾、威脅或暴力攻擊等危害個人自由與人身安全行為，予以處罰或加重罰則，以強化嚇阻。

立法院司法及法制委員會5日將邀請法務部長、大陸委員會主委、司法院、外交部、內政部、國家安全局就「跨境鎮壓對我國民主法治及人民基本權利之侵害與法律防制機制」進行專題報告，並備質詢。國安局書面報告已送抵立法院。

國安局在報告指出，目前涉及跨國鎮壓案件，多以違反「刑法」傷害、恐嚇等罪，以及「組織犯罪防制條例」、「個人資料保護法」起訴，除刑度較輕、嚇阻效果有限，亦缺乏適當法律工具追究跨國鎮壓國家級幕後主導者與境外指揮者，更無法凸顯跨國鎮壓行為對台灣民主法治、民眾安全及言論自由的實質危害。

國安局指出，美國、英國、加拿大及德國等國已陸續通過或推動立法，為跨國鎮壓或外國勢力干預訂立明確法律定義。尤其針對受外國政府指使，在其境內對該國民眾或停居留外籍人士，進行網路騷擾、名譽損害、經濟損失、跟監或暴力威脅者，視為刑事犯罪或建立刑事加重處罰機制。

國安局舉例，美國2025年提出「跨國鎮壓政策法案」（Transnational Repression Policy Act）、2026年提出「停止跨國鎮壓法案」（The Stop Transnational Repression Act），目前尚未完成立法。德國今年通過新增「德國刑法」第87a條，接受外國勢力委託，在德國境內實施違法行為，執行者與下令者均受刑事處罰。

國安局指出，目前政府已啟動修法程序，研議擴充「反滲透法」等法規防制範疇，針對受境外敵對勢力指示、委託或資助，在台從事跟監、騷擾、威脅或暴力攻擊等危害個人自由與人身安全行為，予以處罰或加重罰則，以強化嚇阻效果。

國安局也強調，因應中共跨國鎮壓威脅，國安情報團隊與檢察機關已建立專案協作機制，以應處突發案況，即時遏止不法，包括加強蒐報預警情訊，保護潛在受害者安全，以及溯源中共境外指使者身分、跨境金流管道及在台犯罪網絡，完善事證查察及安維管控作為。

國安局表示，將持續統合國安情報團隊，即時應處並反制。針對個案，一旦蒐獲危安預警情資，即加強必要安維部署與查緝規劃，以保護受害者安全，並緝捕預謀加害者。針對中共跨國鎮壓不法網絡，強化台灣邊境安全管理，同時清查黑幫及不肖徵信業者之涉中關連，深入查察犯罪線索，以瓦解中共在台協力網絡，預防案件發生，確保國家主權與人權不受境外勢力干擾侵害。

國安局 反滲透法 修法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中國灰色地帶施壓日本 日學者籲攜手國際強化嚇阻

管制晶片走私中國 應增加罰則並管制軟體

下班不能離線 教師遭家長、公務訊息追著跑 全教產籲立專法保障

大陸將立法規定 企業從事跨境經營須置廉潔管理部門

相關新聞

陸軍M109A5自走砲不明原因火燒車 1士官二級燒燙傷送醫

陸軍第六軍團表示，聯兵第542旅1輛M109A5自走砲，上午執行戰備任務於營區內機動期間，車內因不明原因起火，造成李姓士官臉部及四肢部分約2度燒燙傷。單位立即派遣消防車撲滅火勢，並將傷員送往國軍桃園總醫院救治，人員意識清楚。

無人機爆陸製零件疑慮 顧立雄：將全機拆驗、訪廠並查產地證明

近期國造無人機接連傳出陸製零組件疑慮。國防部長顧立雄今表示，不論追加預算或年度預算採購，都要確保沒有陸製品，交貨時將進行全機拆驗，並透過訪廠確認產線布置、軟體安裝與實體隔離，另進行資安檢測，要求提供原廠及產地證明、切結書，以確保供應鏈符合規定。

陸軍第206旅少校心肌梗塞離世 胞姊致函盼外界勿抨擊軍方

陸軍第206旅吳姓少校日前因急性心肌梗塞離世，由於國軍近期接連發生不幸案件。陸軍今天表示，吳姓少校胞姊於告別式後特地致函...

陸軍M109A5自走砲車起火釀1傷 防長顧立雄：將進一步釐清原因

陸軍六軍團所屬聯兵第542旅1輛M109A5自走砲車，車內因不明原因起火造成李姓士官臉部及四肢部分約2度燒燙傷。國防部長...

首批10月抵台！第2批3架F-16V BLK70自美國起飛 近期抵達台灣

空軍對美採購66架F-16V（blk70）戰機，首批2架已於10月抵台，近日有軍事迷拍攝到3架F-16V戰機從美國洛馬公...

今年剩不到1個月…國防部追加預算無人機559億 馬文君轟：離譜

行政院提出115年度追加預算案，其中國防部編列559億元採購3型無人載具。國民黨立委馬文君質詢時質疑，今年僅剩不到一個月，相關採購還須經過招標、委製等程序，根本來不及執行。國防部長顧立雄表示，相關經費來不及納入明年度預算，因此提出追加預算，盼今年、明年一併執行。馬文君則痛批，明明是追加今年預算，卻要留到明年執行，「非常離譜」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。