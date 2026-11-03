國安局：啟動反滲透法等修法程序 加重跨國鎮壓罰則

因應境外勢力跨國鎮壓，國安局今天表示，政府已啟動修法程序，研議擴充「反滲透法」等法規防制範疇，針對受境外敵對勢力指示、委託或資助，在台從事跟監、騷擾、威脅或暴力攻擊等危害個人自由與人身安全行為，予以處罰或加重罰則，以強化嚇阻。

立法院司法及法制委員會5日將邀請法務部長、大陸委員會主委、司法院、外交部、內政部、國家安全局就「跨境鎮壓對我國民主法治及人民基本權利之侵害與法律防制機制」進行專題報告，並備質詢。國安局書面報告已送抵立法院。

國安局在報告指出，目前涉及跨國鎮壓案件，多以違反「刑法」傷害、恐嚇等罪，以及「組織犯罪防制條例」、「個人資料保護法」起訴，除刑度較輕、嚇阻效果有限，亦缺乏適當法律工具追究跨國鎮壓國家級幕後主導者與境外指揮者，更無法凸顯跨國鎮壓行為對台灣民主法治、民眾安全及言論自由的實質危害。

國安局指出，美國、英國、加拿大及德國等國已陸續通過或推動立法，為跨國鎮壓或外國勢力干預訂立明確法律定義。尤其針對受外國政府指使，在其境內對該國民眾或停居留外籍人士，進行網路騷擾、名譽損害、經濟損失、跟監或暴力威脅者，視為刑事犯罪或建立刑事加重處罰機制。

國安局舉例，美國2025年提出「跨國鎮壓政策法案」（Transnational Repression Policy Act）、2026年提出「停止跨國鎮壓法案」（The Stop Transnational Repression Act），目前尚未完成立法。德國今年通過新增「德國刑法」第87a條，接受外國勢力委託，在德國境內實施違法行為，執行者與下令者均受刑事處罰。

國安局指出，目前政府已啟動修法程序，研議擴充「反滲透法」等法規防制範疇，針對受境外敵對勢力指示、委託或資助，在台從事跟監、騷擾、威脅或暴力攻擊等危害個人自由與人身安全行為，予以處罰或加重罰則，以強化嚇阻效果。

國安局也強調，因應中共跨國鎮壓威脅，國安情報團隊與檢察機關已建立專案協作機制，以應處突發案況，即時遏止不法，包括加強蒐報預警情訊，保護潛在受害者安全，以及溯源中共境外指使者身分、跨境金流管道及在台犯罪網絡，完善事證查察及安維管控作為。

國安局表示，將持續統合國安情報團隊，即時應處並反制。針對個案，一旦蒐獲危安預警情資，即加強必要安維部署與查緝規劃，以保護受害者安全，並緝捕預謀加害者。針對中共跨國鎮壓不法網絡，強化台灣邊境安全管理，同時清查黑幫及不肖徵信業者之涉中關連，深入查察犯罪線索，以瓦解中共在台協力網絡，預防案件發生，確保國家主權與人權不受境外勢力干擾侵害。