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今年剩不到1個月…國防部追加預算無人機559億 馬文君轟：離譜

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
針對追加預算中強化國防項目包括濱海監偵型無人機等3項559億元，國民黨立委馬文君質疑，今年僅剩不到一個月，相關採購還須經過招標、委製等程序，根本來不及執行。聯合報系資料照
針對追加預算中強化國防項目包括濱海監偵型無人機等3項559億元，國民黨立委馬文君質疑，今年僅剩不到一個月，相關採購還須經過招標、委製等程序，根本來不及執行。聯合報系資料照

行政院提出115年度追加預算案，其中國防部編列559億元採購3型無人載具。國民黨立委馬文君質詢時質疑，今年僅剩不到一個月，相關採購還須經過招標、委製等程序，根本來不及執行。國防部長顧立雄表示，相關經費來不及納入明年度預算，因此提出追加預算，盼今年、明年一併執行。馬文君則痛批，明明是追加今年預算，卻要留到明年執行，「非常離譜」。

立法院今天邀請行政院長報告今年度追加預算案，馬文君指出，立法院會先前通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，明定中央政府應循年度預算程序，連續6年編列總額新台幣2400億元，原則每年400億元，推動包括濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機及小型自殺無人艇等項目。現在行政院提出115年度追加預算1457億元，其中軍事投資占1334億元，光是上述3型無人載具就編列559億元。但115年只剩不到一個月，相關採購還須由軍備局辦理招標及委製，為何仍要在今年編列559億元？

顧立雄表示，「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」直到9月11日才公布，但國防部早在8月底就已將116年度預算送交立法院，因此相關經費來不及納入明年度預算。行政院長卓榮泰則說，國防部原本希望透過特別預算支應相關採購，因此116年度預算並未編列這筆經費，最後改以追加預算方式處理。

馬文君追問，既然相關採購要在明年執行，為何不編列明年度預算，反而編在今年度的追加預算中？卓榮泰說，116年度預算已經送出，若明年才增加經費，就必須再提出116年度追加預算。顧立雄也說，國防部因急迫性補強戰略缺口，希望115年及116年一併執行，否則恐怕要等到117年才能執行，再延誤一年，盼立委支持。

馬文君說，明年度國防預算高達1兆1000億元，創歷史新高，若這3型無人載具如此重要，國防部為何沒有提前納入年度預算？卓榮泰回應，因為行政院本來爭取的是特別預算；顧立雄也說，如果在8月底行政院送出年度預算前，就確定無法編列特別預算，國防部當然有時間將相關經費納入年度預算。

馬文君批評，這是行政部門自己沒有做好預算規劃，不能反過來指責立法院未在期限內通過預算。立法院並非行政院要求何時通過，就必須何時通過，115年只剩一個多月，卻要追加559億元，實在非常不合理。卓榮泰表示，可以要求國防部提出執行期限，讓國防部盡力完成，今年、明年一併執行。馬文君則質疑，為什麼要明年？行政院提出的是今年度追加預算，不是特別預算，這很離譜。若559億沒辦法在今年完成，這是行政院要對國人交代的，而不是只說會盡力完成。

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