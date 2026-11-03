無人機爆陸製零件疑慮 顧立雄：將全機拆驗、訪廠並查產地證明

近期國造無人機接連傳出陸製零組件疑慮。國防部長顧立雄今表示，不論追加預算或年度預算採購，都要確保沒有陸製品，交貨時將進行全機拆驗，並透過訪廠確認產線布置、軟體安裝與實體隔離，另進行資安檢測，要求提供原廠及產地證明、切結書，以確保供應鏈符合規定。

立法院今審115年度中央政府總預算追加預算案，其中濱海監偵型無人機等3項無人載具編列559億元。國民黨立委張智倫質疑，立院已通過無人載具相關條例，要求以年度預算編列，為何仍透過追加預算採購。

行政院長卓榮泰表示，相關經費原本規畫編在特別預算，但特別預算未通過，而116年度總預算當時也未編列，「這個是個空缺」；若再等到明年追加，可能要延宕1年以上的時間，因此納入115年度追加預算。

顧立雄表示，追加預算也是年度預算，立法院通過的條例要求以年度預算編列，所以追加預算跟我們116的預算都是屬於年度預算。國防部希望116年完成所需無人機及無人載具籌獲，後續再依階段需求逐年採購。

張智倫另質疑，國防部與海巡署都採購濱海監偵用途無人載具，是否造成重複採購。顧立雄表示，國防部是為建構機動、智慧及自主攻擊能力的海上無人載具，以反制共軍執行登陸作戰，與海巡籌獲的監偵型無人載具作戰應用不是一樣；雙方則透過情資交換，共享海上目標影像及動態。

海委會主委管碧玲表示，海巡400多架無人機屬「非常非常近程」、續航時間短的小型無人機，主要處理近海勤務，與廣大海域的海域感知系統有不同分工，海巡另須執行近海漁業、海洋保育等執法任務。