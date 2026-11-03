傳自走砲軍購美提議改二手升級案 顧立雄：與事實不符

媒體報導指出，美方提議陸軍改採購舊型M109A6升級重製為新型A7自走砲，升級重製費用額外計價。國防部長顧立雄今天表示，M109A7自走砲的採購案已簽署發價書，也按照節點來執行，未獲知相關訊息，報導與事實不符，國防部會堅持採購M109A7自走砲。

上報2日報導指出，2025年12月美宣布對台軍售60輛M109A7自走砲與附屬裝備的採購案，陸軍於今年4月收到美方的發價書。據了解，9月上旬美方來函提議陸軍修改採購60輛M109A7自走砲這單項，為舊型M109A6升級重製為新型A7自走砲，但升級重製費用要額外計價，遭陸軍拒絕。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲列席報告「115年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。

國民黨立委馬文君指出，面對美方的提案，陸軍已經強力表達不可能接受，請問民進黨政府、國防部是否會依照國軍建軍備戰的需求及對民眾的承諾，支持陸軍。

顧立雄表示，M109A7自走砲的採購案已簽署發價書，也按照節點來執行，媒體報導與事實不符，目前沒有發生這樣的事情。

馬文君指出，過去政府曾編列預算要買M109A6自走砲，美方也有提供發價書，但因為產能不足，美方要台灣改買海馬士多管火箭系統，當時政府也是吞了。如果未來真的遇到美方因產能不足，無法交付M109A7自走砲，請問國防部的作為為何。

顧立雄表示，國防部沒有獲知這樣的訊息，但國防部還是會依照國軍的戰備需求，堅持採購M109A7自走砲。