半個月失3官兵生命 陸軍：與家屬同感傷痛 絕不包庇卸責

陸軍近期接連發生官兵死亡事件，短短半個月內失去3條官兵生命，引發在野黨猛烈抨擊。陸軍司令部今天表示，對於官兵生命的傷損，國軍與家屬同感傷痛，軍方除了協助家屬處理後事，並與檢警釐清真相、絕不包庇與卸責。

陸軍在近半個月時間中，陸續發生北部六軍團206旅王姓女中尉墜樓案、吳姓少校心肌梗塞猝死案，以及中部十軍團101旅劉姓上兵休假自傷案，失去3名官兵生命，國民黨立院黨團要求國防部長顧立雄公開向家屬道歉、一周內提出完整調查報告，並成立第三方調查委員會。

陸軍司令部今天中午發布新聞稿表示，每位官兵都是部隊的袍澤，也是眷屬心中的摯愛，陸軍的態度絕不隱瞞卸責。206旅王姓排長全案已經完成行政調查，並由六軍團親向家屬說明，同時依據調查結果，對206旅失職幹部，包含旅級主官、管做出撤換以及其他行政處分。目前全案已經進入司法調查，陸軍會全力配合檢方查明真相、絕不包庇與卸責。

陸軍司令部並表示，吳姓少校胞姊特地在告別式後致函單位，表達「在家屬悲痛之際，單位全力主動協助在醫院日夜留守照護我們及治喪期間關懷慰問，家屬點滴在心，深感溫暖，更陪伴我們度過人生最艱難的時刻，誠摯表達在治喪期間，讓我們得以順利陪伴他走完最後一程」，也希望外界不要藉由弟弟的離世抨擊軍方，挫傷國軍士氣。

陸軍司令部強調，無論事件發生原因是否涉及部隊管理，都值得深切檢討，維護官兵平安是各級主官的責任。另外，提升心輔能力，能夠接住每一個人需要被關懷與照顧的官兵，是軍方要加強與精進的方向，以避免憾事發生。