國軍少校嚴力行赴美拍F-22戰機 獲AIT攝影比賽首獎

軍聞社今天指出，目前於國防大學理工學院研究所進修的嚴力行少校，以攝影作品「F-22戰機」參加美國在台協會（AIT）舉辦的「鏡頭下的美國」攝影比賽，榮獲「美國創新」（America's Innovation）主題首獎。嚴力行分享，盼透過攝影分享軍事科技之美。

軍事新聞通訊社上午報導，為慶祝美國建國250週年，AIT日前舉辦「鏡頭下的美國」攝影比賽，以「美國故事」、「美國之美」及「美國創新」為主題，邀請民眾分享赴美旅行期間的難忘影像，透過不同視角呈現美國的人文風貌、自然景觀及科技發展。

軍聞社指出，嚴力行以F-22戰機高速飛行的精彩瞬間脫穎而出，作品捕捉戰機自濃煙中疾速竄出的畫面，伴隨F119發動機噴射的尾焰，呈現戰機強勁動力與飛行姿態，展現現代航太科技的精密設計與技術實力，也呼應「美國創新」主題所傳達的科技突破精神。

嚴力行分享，自就讀陸軍官校期間便對攝影產生濃厚興趣，除了持續學習攝影相關知識，休假時也經常前往拍攝飛機，今年夏天赴美旅行時，更特別安排參觀當地航空展，因而有機會捕捉F-22戰機飛行的珍貴畫面。

他說明，F-22戰機是全球首款高性能匿蹤戰機，為美國空軍重要的空優戰力之一，也展現當代航太與軍事科技的發展成果；由於作品所呈現的科技意涵與此次比賽「美國創新」主題相契合，很榮幸獲得評審肯定，也希望能透過攝影向更多人分享軍事科技之美及當下的感動。