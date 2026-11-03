金門一早砲聲隆隆！太武操演火力全開 多處陣地火網交織

金門今天一早砲聲隆隆！陸軍金門防衛指揮部今日清晨5點30分實施「第4季太武操演」，金門守備大隊納編各部隊，分散部署於后湖、新塘及峰上等陣地，動用戰車、甲車及各式輕重型火砲實施建制武器實彈射擊，密集砲聲響徹周邊地區，火力展示相當震撼，也讓住在附近的民眾一早被砲聲驚醒，有民眾在網路上抱怨「被吵醒」，引發討論。

金防部表示，此次操演秉持實戰化訓練要求，採取「實人、實物、實時、實地、實情、實作」方式，結合突發狀況，模擬敵軍登陸及特攻作戰情境，針對海、空目標，實施策應作戰、野戰防空、應援作戰及反特攻作戰等實彈射擊，藉此強化官兵面對灰色地帶威脅及突發敵情時的應變能力。

這次操演動用的武器相當多元，包括20機砲、42迫砲、105榴砲、105戰車砲、120迫砲、155加農砲及八吋榴砲等，從輕型武器到重型火砲全數上陣，採實裝、實彈分散部署，透過動對靜及梯次射擊，編織交叉火網，掩護戰、甲車機動，展現多層次火力運用能力。

操演範圍涵蓋峰上及后湖海域一線據點與陣地，防空部隊及北碇守備隊也運用建制武器，配合金門守備大隊執行策應及防護射擊，各單位並全程運用「部隊覺知應用套件」（TAK），強化指揮管制與通聯韌性，整合不同兵種作戰能量，驗證島群作戰及聯合作戰能力。

金防部指出，面對嚴峻敵情威脅，防區官兵持續強化戰訓整備，透過實彈射擊及各項實戰化訓練，熟稔指揮程序、指管通聯與兵種協同作戰，提升快速應變及制敵能力，期望戰時充分發揮地形與主場優勢，堅實防衛戰力，捍衛金門前線國土安全。

金門今天一早砲聲隆隆，陸軍金門防衛指揮部今日清晨實施「第4季太武操演」，金門守備大隊納編各部隊，分散部署於后湖、新塘及峰上等陣地，動用戰車、甲車及各式輕重型火砲實施建制武器實彈射擊，火力超強大。圖／金防部提供

陸軍金門防衛指揮部今日清晨5點30分實施「第4季太武操演」，金門守備大隊分散部署於后湖、新塘及峰上等陣地，動用戰車、甲車及各式輕重型火砲實施建制武器實彈射擊。圖／金防部提供