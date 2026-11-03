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戰備水120元變35元挨批預算浮編 顧立雄說明原因

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
針對戰備水由120元降至35元，國防部長顧立雄表示，原先因國內缺乏製造能量，才參考國外價格估算，後來國內廠商表明可承作，最終才以公開招標價格決標。聯合報系資料照
針對戰備水由120元降至35元，國防部長顧立雄表示，原先因國內缺乏製造能量，才參考國外價格估算，後來國內廠商表明可承作，最終才以公開招標價格決標。聯合報系資料照

國防部去年編列8億元採購戰備飲用水，原估每瓶120元，最終卻以35元決標，遭藍委疑預算浮編。國防部長顧立雄今天表示，原先因國內缺乏製造能量，才參考國外價格估算，後來國內廠商表明可承作，最終才以公開招標價格決標。

國防部戰備飲用水採購案，原編列每瓶120元預算，最後卻以35元決標，國民黨立委馬文君昨天批評，國防部一開始強調預算連一塊錢都不能刪，如今卻出現如此大的價差，可見一下子增加太多經費可以花用，看得出來編預算的方式有多誇張。

顧立雄今天受訪回應，國防部先前已說明，最初進行商情訪查時，考量國內應該沒有相關自製能量，因此參考國外產品價格進行估算。後來接觸國內廠商，國內表示可以承作長效期飲用水，所以後續採公開招標方式辦理，價格就按照公開招標的價格，也就是35元得標。

另據國防部送交立法院的預算解凍報告，延宕多年的「人攜式短程防空飛彈」，也就是肩射刺針飛彈軍售案，今年將先交運第一階段500枚飛彈，預計第四季開始交運。對於媒體詢問具體交運時程為何，顧立雄則說，「我們確實應該按照相關節點，在第四季開始交運。」

顧立雄 預算 馬文君

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