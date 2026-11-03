【重磅快評】一瓶35元礦泉水砸毀顧立雄一向精明的人設

國防部辦事讓人不放心，戰備礦泉水的採購過程草率離譜，官員最初堅持每瓶120元「連一塊錢都不能刪」，接著部長顧立雄喊價60元，最後每瓶35元購得，官員改口「感謝立委嚴格監督，節省公帑逾七成」，但每個環節都是問題。顧立雄一向精明過人，卻為了政策護航未能幫人民看緊荷包，看來金管會主委及大律師的傲人經歷及背景也不過爾爾。

去年底立法院審查行政院提出的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，發現國防部編列近8億元準備囤儲長效期戰備用水，立委馬文君、賴士葆等人抓出單瓶要價120元的編列基準有違常理，國防部態度強硬，強調這屬於特別規定的戰備物資，「連一塊錢都不能刪」。

國防部聲稱，軍方是參考日本、挪威、美國軍方列為戰略物資的7至12年長效期保存水，當時市場訪查，台灣只有一家公司引進販售這款日本原裝的長效防災保存水，國防部直接以該進口品項當時1500毫升的廠商報價折算，作為每瓶120元的預算編列基準。

只是，這項採購案是包裹在國安韌性特別預算案之中， 軍方想都沒想就直接以日本產品的報價編列，難道就不想想國內廠商真的沒有能力生產嗎？

更糗的是，立委直接翻出日本網購平台數據，顯示同規格的日本長效儲存水市價平均一瓶折合台幣僅26元，即使加計關稅，也不可能高達120元。軍方作業之草率，連顧立雄都挺不下去，只好一改強硬姿態，坦言「確實不妥」 。

經立委質疑後，軍方才徵求訪商，竟發現這種技術對國內廠商根本不是難題，長效期飲用水的技術核心在於高密度的三重RO逆滲透純淨製程以及高強度、耐熱、低氧氣滲透率的特殊瓶身材質，國內飲料大廠悅氏、統一等都能克服並具量產能力，還給出每瓶60元的報價，狠狠打臉國防部。

顧立雄後來下令直接將這筆特別預算砍半，由120元單價降為60元，將原編列的8億元刪減約4億元以平息爭議；未料軍方最終走完招標程序，決標價一路從當初的120元進口估價，大幅降至每瓶35元的合理價格，貼近立委上網詢價的26元。

要問的是，如果立委彈指之間就可以查詢長效期保存水的行情價格，為何軍方採購專業人員就偏偏查不到？大筆一揮就得多花數億元採購？難道人民的納稅錢花起來就不心疼？這豈是在報告中「感謝立委嚴格監督，節省公帑逾七成」即能一語帶過？有無疏失弊端，總該給個交代吧？

顧立雄擔任國防部長以來，一再強調推動國內採購是建立台灣國防自主產業鏈與防衛韌性的關鍵核心，多次闡述國內委製與採購對於增加台灣防衛韌性的戰略意義，並舉烏克蘭戰爭對台灣的啟示，稱台灣如果沒有國內自主生產的能量，防衛韌性將會面臨巨大挑戰，政府要用長期規模需求，吸引民間建立非紅供應鏈。

但戰備礦泉水案偏偏印證了他的政策矛盾，顧說採購長期保存水列為戰略物資是要增加防衛韌性，但由國內廠商生產戰略物資難道就不算是增加防衛韌性？顧立雄的宏觀政策是「支持國防自主、建立國內產能以提升韌性」，但在實務執行上，軍方作業卻採取相反作法，直接排除國內大廠去採購昂貴的日本進口水，直接砸毀顧立雄的精明人設。

去年底在野黨立委質疑「小商家標下國防大單」，顧立雄當時雄辯滔滔，回嗆稱「只要符合規定，不需計較資本額、公司名字與地址」，結果一家室內裝修公司竟得標5.9億元的旋風炸藥原物料採購案及1.2億元高能炸藥標案，最終因無法取得輸出許可而違約，導致彈藥計畫進度嚴重受阻，顧立雄口中所謂的韌性莫非已成任性？