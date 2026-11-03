藍要求公開206旅女中尉墜樓調查報告 顧立雄：須經家屬同意

國民黨立法院黨團昨天舉行記者會，指國軍半個月內接連失去三名官兵，質疑國防部處理206旅女中尉案僅以調職止血，要求國防部長顧立雄道歉，並於一周內提出調查報告。顧立雄今天表示，國防部已完成法紀調查並處分相關人員，若要公開報告，須先取得家屬同意；未來國防部也會針對心輔制度、作業及輔導措施持續精進。

國民黨團昨天舉行記者會，向國防部提出三項要求：第一，顧立雄立刻負起政治責任，並向家屬公開道歉；第二，一周內交出完整行政調查報告；第三，要求強制引入外部專家，成立軍中冤案與霸凌第三方調查委員會。

顧立雄今天上午受訪表示，針對外界關切的陸軍206旅事件，國防部已於10月26日完成法紀調查，家屬全程參與調查過程。國防部已將旅長、政戰主任調職，並針對相關人員認為有管理疏失的部分進行處分。若家屬後續仍有任何疑義，國防部都願意配合進一步調查。

至於國民黨團要求提出完整行政調查報告，顧立雄指出，由於涉及個人隱私等問題，必須取得家屬同意才能公開，且相關案件已移送檢調偵辦，司法機關也會進一步釐清。

顧立雄也說，國防部希望心輔介入後，能夠接住每一個人，但很遺憾未能做到，這也是他一再表達深切遺憾與痛心的地方。國防部將持續強化心輔能力，今年已進用40人，明年預計再進用17人，未來也會針對心輔制度、作業及輔導措施持續精進。