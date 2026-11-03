金防部清晨太武操演 戰甲車火砲對海空實彈射擊

金防部今天清晨實施太武操演，運用戰甲車及各式火砲對海空目標實彈射擊。金防部表示，戮力戰訓整備，持續強化可恃戰力，並藉各項實戰化訓練提升快速應變制敵能力。

陸軍金門防衛指揮部今天實施第4季太武操演，轄屬金門守備大隊納編各部隊於金門峰上、后湖海域一線據點與陣地，實施「策應作戰」、「野戰防空」、「應援作戰」、「反特攻作戰」等實彈射擊。

根據金防部新聞資料，此次實彈射擊秉持實戰化訓練要求，採「實人、實物、實時、實地、實情、實作」方式，從實戰角度結合突發狀況，應處灰色地帶威脅，並模擬敵登陸及特攻作戰。

金防部表示，實彈射擊運用的建制武器，包含20機砲、42迫砲、105榴砲、105戰車砲、120迫砲、155加農砲、八吋榴砲等輕、重型武器，以實裝、實彈分散部署編織綿密火網，掩護戰甲車機動，實施動對靜及梯次射擊。

金防部指出，防空部隊及北碇守備隊也運用建制武器，配合金門守備大隊策應作戰，共同執行防護射擊，各單位全程運用「部隊覺知應用套件（TAK）」強化指通韌性，統合各部隊遂行協同作戰阻殲敵軍。

金防部表示，面對嚴峻敵情威脅，防區官兵戮力戰訓整備，持續強化可恃戰力，並藉各項實戰化訓練提升快速應變制敵能力，期能戰時發揮主場優勢，矢志捍衛國家主權與安全。