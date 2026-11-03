半個月死了3官兵 藍黨團：顧立雄應道歉

國軍近期接連發生官兵死亡事件，短短半個月內共有三名官兵死亡。國民黨立法院黨團昨天舉行記者會，質疑國防部僅將事發單位主官、主管調職，要求國防部長顧立雄公開向家屬道歉、一周內提出完整調查報告，並成立第三方調查委員會。

國民黨團昨天舉行「半個月三條命『國防布』調職了事？」記者會，黨團書記長許宇甄指出，國防部雖一再強調持續精進軍中心輔機制，但根據送交立法院的資料，今年迄今，國軍自傷案件已達十九件，超過去年的十七件，相關案件不減反增，軍中心輔網形同虛設。

針對二○六旅王姓女中尉墜樓案，許宇甄指出，國防部雖已將旅長及政戰主任調職，但這種「假懲處」根本是在包庇霸凌，難道只要讓長官換個冷氣房避風頭，就能掩蓋霸凌問題？她也點名民進黨台北市長候選人、立法院外交及國防委員會委員沈伯洋，不要只忙於選舉，既然仍擔任立委，就應善盡監督職責，正視軍中不當制度。

國民黨團提出三項訴求：顧立雄應立即負起政治責任，公開向家屬道歉；國防部須在一周內提出完整行政調查報告；引入外部專家，成立軍中冤案及霸凌事件第三方調查委員會。許宇甄強調，國防部該負的責任不能迴避，更不能讓官兵寶貴的生命淪為高層眼中冰冷的數字。

國民黨團首席副書記長洪孟楷表示，除了黨團提出的三項要求，也呼籲身為三軍統帥的賴清德總統，不要讓選舉蒙蔽雙眼；儘管距離投票已不到一個月，但釐清官兵死亡事件真相同樣重要。

國民黨立委徐巧芯則表示，顧立雄是國防部長，應該要有肩膀接住官兵的情緒，要求國防部向國軍官兵及家屬道歉，並提出具體改進方案。

對於立委的要求，國防部表示由陸軍司令部回應。陸軍司令部指出，王中尉案的法紀調查報告已於十月廿六日完成，並已向家屬說明，家屬審視調查報告內容後簽署，現已由新竹地檢署偵查中，行政調查報告因事涉案情及個資，不宜對外公開。